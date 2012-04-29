به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی سردره ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از افزایش انشعابات آب و فاضلاب در سطح استان، طی سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، امسال پیش بینی افزایش 9 هزار و 240 فقره انشعاب آب و چهار هزار و 610 انشعاب فاضلاب را در سطح شهرهای استان خواهیم داشت.

وی افزود: در بخش آب بیشترین افزایش انشعابات را به ترتیب در شهرهای؛ بندرعباس با سه هزار و 200 فقره، میناب با هزار فقره ، بندرلنگه، چارک و پارسیان با 850 فقره خواهیم داشت.

معاون خدمات مشترکان آبفای هرمزگان اضافه کرد: همچنین در بخش فاضلاب، این افزایش انشعاب شامل شهرهای بندرعباس و هرمز می شود.

رضایی تعداد کل انشعابات آب واگذار شده تا پایان سال 90 را 183 هزار و 228 فقره انشعاب در سطح استان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر شهرهای بندرعباس، میناب، بندرلنگه و رودان به ترتیب با 99 هزار و 380 فقره، 18 هزار و 145 فقره ،13 هزار و 670 و 11 هزار و 881 فقره انشعاب بیشترین تعداد مشترکین را دارند.

به گفته وی عملکرد فروش انشعاب فاضلاب در سال 90، شش هزار و 645 فقره معادل ده هزار و 151 واحد بوده است.

معاون خدمات مشترکان آبفای هرمزگان عنوان کرد: شناسایی 345 فقره انشعابات غیر مجاز و تبدیل به مجاز کردن این انشعابات از اهم اقدامات این معاونت در سال گذشته بوده است.