قطع ۷۳۰ انشعاب آب غیر مجاز در استان سمنان؛ گشت ویژه آب راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کشاورزیان ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با موضوع حفاظت آب در محل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان خواستار آموزش و فرهنگ سازی پیرامون مصرف آب از سوی رسانه ها شد و ادامه داد: مجموع این اقدامات و همکاری ها منتهی به پایداری شبکه توزیع آب می شود.

وی یکی از چالش های اصلی حوزه آب را وجود انشعابات غیر مجاز عنوان کرد و توضیح داد: سال گذشته ۸۰۰ انشعاب غیر مجاز در استان سمنان مورد شناسایی قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان با اشاره به اینکه از این تعداد ۷۳۰ انشعاب به طور کامل قطع و جمع آوری شده است، بیان کرد: این اقدام نشانه عزم جدی برای مقابله با این پدیده در استان سمنان است.

کشاورزیان به ضرورت صیانت از حقوق بیت المال تاکید کرد و افزود: تعداد ۷۰ فقره انشعاب غیر مجاز پس از طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده به انشعابات مجاز تبدیل شدند.

وی ادامه داد: نصب پنج هزار و ۱۸۲ انشعاب آب سطح روستاها و شهرها و تعویض چهار هزار و ۶۹۵ کنتور از کار افتاده طی بازه مذکور از جمله اقدامات آب و فاضلاب بوده است.