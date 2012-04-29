60 معلم نمونه شیروانی در هفته معلم تجلیل می شوند

به گزارش خبر نگار مهر، برات سلیمانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان گفت: در طول هفته معلم بیش از 40 برنامه اجرا خواهد شد.

وی مهم‌ترین برنامه‌های هفته معلم شیروان را دیدار با امام جمعه، نواخته شدن زنگ سپاس، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری، برگزاری شب شعر، تجلیل از معلمان نمونه، حضور فرهنگیان در نماز جمعه، همایش بزرگ 4000 نفری فرهنگیان، افتتاح گارگاه های مدارس هوشمند و برگزاری نمایشگاه کتاب عنوان کرد.

سیاوشی از تجلیل 60 معلم نمونه دراین شهرستان خبر داد و افزود: برای نخستین بار در خراسان شمالی 16 فرهنگی شیروانی به عنوان معلم نمونه استانی معرفی شد ند.

وی در ادامه گفت: همچنین در این زمینه یک نفر فرهنگی به عنوان معلم نمونه کشوری و 43 نفربه عنوان معلم نمونه شهرستانی برگزیده شدند.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر 5 نماز خانه در مدارس شیروان در حال ساخت است اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی این اماکن 40 درصد بوده و برای ساخت آنان نیز در مجموع یک میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح‌ها بیش از 2 هزار دانش آموز از خدمات فرهنگی و دینی این مراکز بر خوردار می‌شوند.

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش شیروان تصریح کرد: تا ابتدای مهر ماه سال جاری طرح‌های مذکور در مدارس حاج محمود ثابتی، شاهد 3، کریم حاتمی و امام جعفر صادق (ع) به بهره برداری می‌رسد.