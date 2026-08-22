احمدپور:نماز جمعه در کردستان نیازمند تقویت کارکرد فرهنگی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ایوب احمدپور عصر شنبه در نشست شورای فرهنگی اجتماعی مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان اظهار کرد: تعدد نمازهای جمعه در یک منطقه میتواند موجب شکلگیری چندصدایی شود و در نهایت از غنا، شکوه و اثرگذاری سیاسی و اجتماعی نماز جمعه بکاهد.
وی افزود: نماز جمعه ظرفیت مهمی برای ارتباط با مردم و پیگیری مسائل جامعه دارد و باید از این ظرفیت در مسیر تقویت وحدت، انسجام اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای مردم استفاده شود.
مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه آموزش علوم دینی اهل سنت استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۰۶ حجره سنتی در نقاط مختلف کردستان فعال است و طلاب و فقهای دینی در این مراکز به تحصیل و فراگیری علوم دینی مشغول هستند.
احمدپور ادامه داد: یکهزار و ۴۸۸ نفر فقیه در استان کردستان فعالیت دارند که این ظرفیت انسانی میتواند نقش مؤثری در تقویت بنیانهای فرهنگی، دینی و اجتماعی جامعه داشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت روحانیون اهل سنت خاطرنشان کرد: ساماندهی امور روحانیون و طلاب میتواند زمینه بهرهگیری بهتر از توان علمی و اجتماعی آنان را فراهم کند و به تقویت فعالیتهای فرهنگی و دینی در مناطق مختلف استان منجر شود.
ساماندهی حجرههای سنتی در کردستان
مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان در ادامه از ساماندهی حجرههای سنتی استان خبر داد و گفت: در قالب طرح ساماندهی طلاب اهل سنت، حجرههای سنتی نیز همانند مدارس عادی تعریف شده و از خدمات مرتبط بهرهمند میشوند.
احمدپور تصریح کرد: ساماندهی این مراکز علاوه بر ایجاد نظم بیشتر در روند فعالیتهای آموزشی، میتواند به ارتقای وضعیت طلاب و فراهم شدن شرایط مناسبتر برای ادامه تحصیل آنان کمک کند.
وی با تأکید بر اهمیت نقش روحانیون در تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه گفت: استفاده از ظرفیت فقیهان و روحانیون اهل سنت باید به گونهای باشد که آنان بتوانند در کنار فعالیتهای دینی، در تبیین مسائل روز، تقویت انسجام اجتماعی و کمک به حل مشکلات جامعه نیز نقشآفرینی کنند.
مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان همچنین بر ضرورت تقویت کارکرد اجتماعی نماز جمعه تأکید کرد و گفت: این تریبون باید ضمن توجه به مسائل دینی و اعتقادی، بازتابدهنده دغدغههای مردم باشد و در مسیر تبیین و حل مسائل جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
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