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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۰۲

صدیقی تاکیدکرد:

بهره مندی شایسته از ظرفیت شوراها

بهره مندی شایسته از ظرفیت شوراها

اهر - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان اهر بر ضرورت استفاده از پتانسیل های شوراهای اسلامی در توسعه شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی بعد از ظهر امروز پنجشنبه در جمع اعضای شورای اسلامی شهر اهر و هوراند شوراها را نماد مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش عنوان کرد و افزود: شوراهای اسلامی در توسعه و عمران شهری با مشارکت مردم و ادارات تلاش مضاعف نمایند.

وی با اشاره به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بر برنامه ریزی مناسب شوراهای اسلامی شهر و روستا در جهت جلب و جذب مشارکت های مردمی و سرمایه گذاران در ایجاد زیرساختها و سرمایه گذاری در طرح های گردشگری، توسعه و عمران شهری و خدمات و سایر حوزه ها تأکید کرد.

این مقام مسئول افزود: نباید شوراها را در شهرها خلاصه کنیم بلکه با همراهی و همکاری مردمی و دریافت نظرات شهروندان گامهای عملی در توسعه شهرستان برداریم و در سالجاری نیز رسالت شوراها در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار مهم بوده و باید دراین زمینه برای سالجاری برنامه ریزی مناسبی داشته باشند.

صدیقی، فلسفه تشکیل و فعالیت شوراها را سپردن بخشی از مدیریت کشور به خود مردم که قدرت آرا مردم در شوراها تبلور یافته اعلام کرد و گفت: ظرفیت شوراها در حوزه های مختلف بسیار بالا و باید دراین راستا با برنامه ریزی و ساز و کار عملی تلاش کنند.

وی، گفت: مردم انتظار دارند شوراها با فعال کردن کمیسیون های تخصصی و بهره مندی از نقطه نظرات شهروندان و کارشناسان حوزه های مختلف برنامه های خود را عملیاتی کنند.

وی، در ادامه از کلیه ادارات و نهادها خواست بعضی تعامل مثبت با شوراهای اسلامی شهر و روستا این نهاد مردمی را در رسیدن به اهداف و برنامه خود در حوزه فعالیت خود یاری کنند 

کد مطلب 1592595

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