بهره مندی شایسته از ظرفیت شوراها

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی بعد از ظهر امروز پنجشنبه در جمع اعضای شورای اسلامی شهر اهر و هوراند شوراها را نماد مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش عنوان کرد و افزود: شوراهای اسلامی در توسعه و عمران شهری با مشارکت مردم و ادارات تلاش مضاعف نمایند.

وی با اشاره به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بر برنامه ریزی مناسب شوراهای اسلامی شهر و روستا در جهت جلب و جذب مشارکت های مردمی و سرمایه گذاران در ایجاد زیرساختها و سرمایه گذاری در طرح های گردشگری، توسعه و عمران شهری و خدمات و سایر حوزه ها تأکید کرد.

این مقام مسئول افزود: نباید شوراها را در شهرها خلاصه کنیم بلکه با همراهی و همکاری مردمی و دریافت نظرات شهروندان گامهای عملی در توسعه شهرستان برداریم و در سالجاری نیز رسالت شوراها در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار مهم بوده و باید دراین زمینه برای سالجاری برنامه ریزی مناسبی داشته باشند.

صدیقی، فلسفه تشکیل و فعالیت شوراها را سپردن بخشی از مدیریت کشور به خود مردم که قدرت آرا مردم در شوراها تبلور یافته اعلام کرد و گفت: ظرفیت شوراها در حوزه های مختلف بسیار بالا و باید دراین راستا با برنامه ریزی و ساز و کار عملی تلاش کنند.

وی، گفت: مردم انتظار دارند شوراها با فعال کردن کمیسیون های تخصصی و بهره مندی از نقطه نظرات شهروندان و کارشناسان حوزه های مختلف برنامه های خود را عملیاتی کنند.

وی، در ادامه از کلیه ادارات و نهادها خواست بعضی تعامل مثبت با شوراهای اسلامی شهر و روستا این نهاد مردمی را در رسیدن به اهداف و برنامه خود در حوزه فعالیت خود یاری کنند