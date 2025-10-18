  1. استانها
فرماندار تنگستان: وفاق و همدلی مردم رمز توسعه پایدار است

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: وفاق، همدلی و مشارکت مردم رمز توسعه پایدار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شنبه شب در دیدار با جمعی از اهالی، اعضای شورا و دهیار بندر عامری در ادامه سلسله نشست‌ها و پیگیری مطالبات مردمی، در فرمانداری شهرستان، با اشاره به برخی اختلافات محلی یا فردی که گاه مانع از اجرای سریع پروژه‌ها می‌شود، خواستار تقدم منافع جمعی بر منافع فردی شد و گفت: هر جامعه‌ای برای رشد و توسعه نیازمند سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی است و این مهم زمینه توسعه در سایر حوزه‌ها را نیز فراهم می‌کند.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه هیچکس مخالف کار سرمایه‌گذاری نیست، گفت؛ همراهی و رضایتمندی مردم برای اجرای طرح‌ها ضروری است و در نظام جمهوری اسلامی ایران مردم محور هستند و همراهی آنها باعث خیر و برکت طرح‌ها است.

وی ادامه داد: توسعه روستا یک هدف مشترک است که باید همه برای رسیدن به آن شانه به شانه هم حرکت کنیم و دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت فکری مردم برای بهبود طرح‌ها استفاده کنند.

وی ادامه داد: ما در دولت، برنامه‌ریزی می‌کنیم که از نظرات نخبگان، ریش‌سفیدان و جوانان تحصیل‌کرده روستا استفاده کنیم چراکه روند توسعه و حل مشکلات را تسریع می بخشد و بی شک این همفکری‌ها، مسیر برنامه‌ریزی‌های ما را هدفمندتر و خطاهای اجرایی را به حداقل می‌رساند.

این نشست‌ها که به صورت متمرکز و با حضور نمایندگان برخی ادارات ذی‌ربط برگزار می‌شود، با هدف تدوین یک برنامه برای رفع مشکلات مردم شکل می‌گیرد.

