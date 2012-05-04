جمع آوری روزانه 640 تن زباله از سطح شهر قم

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه 2 قم گفت: در بیش از نیمی از املاک بلوار جمهوری اسلامی پرونده تشکیل شده است که پس از انجام مراحل قانونی و تملک قطعی نسبت به تخریب و تسطیح املاک اقدام خواهد شد.



مجید متین فرد افزود: با پیگیری های انجام شده از منطقه 2 تعدادی از املاک فاز نخست طرح بلوار جمهوری اسلامی خریداری شده و در حال تخریب است.



وی تعداد املاک موجود در مسیر بلوار جمهوری اسلامی واقع در منطقه 2 شهرداری را ۲۰۰ پلاک در فاز نخست ذکرکرد و عنوان داشت: تاکنون برای ۱۳۵ پلاک تشکیل پرونده شده است.



وی ادامه داد: بلوار جمهوری اسلامی یکی از اصلی ترین بلوارهای شهر قم محسوب می شود که منطقه چهار و 2 را به هم متصل می کند.



یک میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه نگهداری فضاهای سبز شهری در یک ماه



شهردار قم به همراه شهردار منطقه یک و جمعی از مدیران شهرداری و دکتر ذاکریان عضو شورای اسلامی شهر در مسجد حضرت ولیعصر(عج) واقع در محله دروازه ری حضور یافت و با اهالی این محله دیدار و گفتگو کرد.



محمد دلبری در این دیدار گفت: مجموعه مدیریت شهری وظیفه خود می‌داند تا خدمت بی منت را به شهروندان ارائه دهد و این افتخار ماست تا با بهره‌گیری از شعار مقام معظم رهبری و با درایت بیش از پیش و با دغدغه بیشتر در سال جاری امور شهری را رصد کرده و نسبت به حل مشکلات و برطرف کردن آنها با اقتدار کامل اقدام کنیم.



وی ضمن اشاره به هزینه‌های سنگینی که بر سر راه مدیریت شهری قرار دارد افزود: شهرداری یک سازمان غیردولتی است و علاوه بر مدیریت هزینه می‌بایست نسبت به مدیریت درآمد نیز نظر داشته باشد و تمام هزینه‌های عمرانی و جاری را تأمین کند که این امر مشکلاتی را پیش روی مجموعه مدیریت شهری قرار می‌دهد.



جمع آوری روزانه 640 تن زباله از سطح شهر



شهردار قم ضمن اشاره به ارائه ۳۵۰ نوع خدمات به شهروندان از سوی شهرداری و هزینه‌های پرداختی به پیمانکاران خدماتی گفت: روزانه ۶۴۰ تن زباله در سطح شهر جمع آوری می شود و ماهانه مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان بابت جمع‌آوری زباله و یک میلیارد و 300 میلیون تومان برای نگهداری فضاهای سبز شهری هزینه می‌شود در صورتیکه اگر شهروندان در کاهش تولید زباله و نگهداری فضاهای سبز شهری یاری نکنند هزینه‌ها کاهش خواهد یافت.



وی گفت: شهر قم تنها کلانشهری است که صدور پروانه ساختمان در بافت فرسوده بدون دریافت عوارض در آن انجام می‌‌شود.



دلبری در این دیدار به بهسازی و اصلاح انهار خیابان دروازه ری، آسفالت خیابان مذکور و احداث شیب مناسب برای رفع آبگرفتگی، نظافت خیابان و شستشوی سطلهای زباله، رفع سد معبر خیابان ری و ساخت مجموعه فرهنگی در بوستان شهدای نوبهار تأکید کرد و از شهردار منطقه یک خواست در اولین فرصت موارد را پیگیری و اجرایی کند.



کلیه سفرهای زیارتی عتبات عالیات از ترمینال مرکزی انجام می‌شود



مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم گفت: طبق توافقات به عمل آمده میان سازمان پایانه‌های مسافربری و سازمان حج و زیارت استان قم از ابتدای خردادماه سال جاری کلیه سفرهای زیارتی عتبات عالیات و حج از ترمینال مرکزی واقع در جاده قدیم قم - تهران انجام خواهد شد.



علیرضا مظفری در خصوص امکانات رفاهی که جهت استفاده زائران در نظر گرفته شده است افزود: در خصوص پارک وسائل نقلیه ظرفیت ۲۰۰ خودرو تامین شده است که شهروندان می‌توانند از توقفگاه مورد نظر جهت خودروهای شخصی استفاده کنند.



احداث تقاطع غیرهمسطح خیابان عمار یاسر با بلوار ۱۵ خرداد



شهردار منطقه یک قم گفت: با تاکید شهردار محترم قم مبنی بر روانسازی ترافیک در تقاطع خیابان عمار یاسر با بلوار ۱۵خرداد پروژه احداث تقاطع غیر همسطح عمار یاسر به منظور بهبود عبور و مرور شهری و روان‌سازی ترافیک اجرا می‌شود.



اکبر قلیچ اذعان داشت: شهرداری قم با هدف آسیب‌شناسی و بررسی میزان رضایت‌مندی زائران و مجاوران از خدمات شهرداری و برنامه‌ریزی در خصوص شناسایی کمبودها و کاستی‌ها و تلاش در جهت رفع نواقص در سالهای آتی، نسبت به طراحی طرح تفصیلی این پروژه اقدام کرده است.



وی افزود: با توجه به وجود ترافیک سنگین و طولانی مدت در تقاطع خیابان عمار یاسر با بلوار ۱۵خرداد، شهرداری به منظور رفع این معظل اقدام به احداث تقاطع غیر همسطح در این محل کرده است.



وی گفت: بدین منظور املاک واقع در طرح مذکور به مجموع ۶۸۲ متر مربع عرصه و ۷۶۸ متر مربع اعیانی که به صورت کاربری مسکونی و تجاری است از مالکان خریداری شده است.



شهردار منطقه یک قم اذعان داشت: شهرداری منطقه یک با در نظر گرفتن رفاه عموم شهرندان و جلب رضایت مالکان نسبت به تملک املاک در این مسیر و تخریب و بازگشایی اقدام کرده است.