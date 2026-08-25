به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیک‌وردی، رئیس هیئت فوتبال استان البرز، امروز سه‌شنبه ۳ شهریور ماه، در جلسه سالانه مجمع فوتبال استان که با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های فوتبال استان، گفت: تلاش کرده‌ایم با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، شرایطی فراهم کنیم که مسابقات فوتبال در استان با کیفیت و استاندارد بهتری برگزار شود.

وی با اشاره به وضعیت زمین شماره یک ورزشگاه شریعتی اظهار کرد: این زمین طبیعی با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان در اختیار فوتبال استان قرار گرفت و عملیات بهسازی و آماده‌سازی آن انجام شد.

وی افزود: شرایط زمین در گذشته با مشکلاتی همراه بود، اما با اقداماتی که صورت گرفت، اکنون زمین برای برگزاری مسابقات مورد استفاده قرار می‌گیرد و خانواده ورزشکاران نیز می‌توانند از فضای مناسب‌تری برای تماشای مسابقات بهره‌مند شوند.

رئیس هیئت فوتبال استان البرز ادامه داد: در کنار زمین، موضوع رختکن‌ها، سکوهای تماشاگران و سایر فضاهای مورد نیاز نیز مورد توجه قرار گرفت و بخشی از این اقدامات طی ماه‌های گذشته به بهره‌برداری رسیده است.

توسعه زیرساخت اداری هیئت فوتبال

بیک‌وردی با اشاره به توسعه فضای اداری هیئت فوتبال استان گفت: با توجه به افزایش فعالیت کمیته‌های مختلف و مراجعات اهالی فوتبال، ساختمان و امکانات موجود پاسخگوی نیازهای مجموعه نبود.

وی بیان کرد: با مساعدت‌های انجام‌شده و مدیریت منابع، توسعه فضای اداری هیئت فوتبال در دستور کار قرار گرفت و امروز علاوه بر بنای موجود، فضای جدیدی نیز در اختیار مجموعه قرار گرفته است.

ارتقای سطح داوری با برگزاری دوره‌های آموزشی

رئیس هیئت فوتبال استان البرز همچنین با اشاره به مشکلات حوزه داوری در فوتبال کشور گفت: مسائل داوری تنها مختص استان البرز نیست و در بسیاری از استان‌ها نیز وجود دارد، اما تلاش کردیم با برگزاری دوره‌های آموزشی و شناسایی استعدادهای جدید، زمینه ارتقای سطح داوری استان را فراهم کنیم.

وی افزود: در این زمینه دوره‌های آموزشی برگزار و نفرات جدیدی برای قضاوت مسابقات شناسایی شدند تا بخشی از مشکلات موجود در حوزه داوری برطرف شود.

برگزاری گسترده مسابقات در البرز

بیک‌وردی با اشاره به ظرفیت‌های فوتبال البرز گفت: این استان با هفت شهرستان، ظرفیت قابل توجهی در فوتبال دارد و در طول سال مسابقات متعددی در رده‌ها و بخش‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: برگزاری این حجم از مسابقات نیازمند همکاری فدراسیون فوتبال، اداره‌کل ورزش و جوانان، باشگاه‌ها، داوران، مربیان و سایر فعالان فوتبال است و در این مسیر از حمایت‌های فدراسیون فوتبال قدردانی می‌کنیم.

حمایت از فوتبال بانوان

رئیس هیئت فوتبال استان البرز با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به فوتبال بانوان اظهار کرد: بانوان از بخش‌های مهم فوتبال استان هستند و تلاش شده است بستر مناسبی برای فعالیت بازیکنان، مربیان و تیم‌های بانوان فراهم شود.

وی افزود: در سال گذشته و امسال نیز اقداماتی برای ایجاد ساختار بهتر و حمایت از استعدادهای فوتبال بانوان انجام شده و امیدواریم این روند با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.

فوتبال البرز نیازمند حمایت بیشتر بخش خصوصی

بیک‌وردی با تأکید بر ضرورت حضور بیشتر بخش خصوصی در فوتبال استان گفت: البرز ظرفیت صنعتی و اقتصادی قابل توجهی دارد و انتظار می‌رود واحدهای تولیدی و مجموعه‌های اقتصادی استان حمایت بیشتری از فوتبال داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: فوتبال برای ادامه مسیر و پرورش استعدادها به منابع مالی نیاز دارد و بدون حمایت بخش خصوصی، عبور از برخی مشکلات و تأمین هزینه‌های تیم‌ها و مسابقات دشوار خواهد بود.

ادامه مسیر با وجود محدودیت‌ها

رئیس هیئت فوتبال استان البرز با اشاره به تلاش مجموعه فوتبال استان در شرایط دشوار گفت: فعالان فوتبال با وجود مشکلات و محدودیت‌های مالی و اجرایی، تلاش کرده‌اند چراغ فوتبال در استان روشن بماند و برنامه‌های این رشته ورزشی متوقف نشود.

وی افزود: از همه مربیان، داوران، بازیکنان، باشگاه‌ها، اعضای هیئت فوتبال و افرادی که با وجود سختی‌ها برای پیشرفت فوتبال استان تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم.

بیک‌وردی در پایان تأکید کرد: هر اقدام عمرانی، اجرایی و ساختاری که در فوتبال البرز انجام می‌شود، تنها برای فعالیت روزمره هیئت نیست، بلکه بخشی از اعتبار ورزش استان و آبروی فوتبال البرز محسوب می‌شود و امیدواریم هر فردی که در آینده مسئولیت این مجموعه را برعهده می‌گیرد، بتواند این مسیر را با قدرت ادامه دهد.