به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی اوریمی ظهر سه شنبه در آیین کلنگ‌زنی شهرک تخصصی فناوری اردبیل با حضور زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، ایجاد شهرک‌های فناوری را یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی دانست و اظهار کرد: این پروژه با هدف کاهش فاصله میان دانشگاه و صنعت، تسهیل انتقال فناوری و رفع چالش‌های تولید در استان اردبیل طراحی شده است.

وی با اشاره به مجوز ایجاد ۴۰ شهرک فناوری در کشور، مکانیابی این شهرک در مجاورت شهرک صنعتی اردبیل ۲ و نزدیکی به شهر را «انتخابی هوشمندانه» خواند و تأکید کرد: این هم‌جواری، زمینه‌ساز درک دقیق‌تر نیازهای صنعت توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش همکاری‌های فناورانه خواهد شد.

معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد واحدهای صنعتی استان، کوچک و متوسط هستند، تصریح کرد: این واحدها برای توسعه خود نیازمند حمایت هستند و شهرک‌های فناوری می‌توانند با ایجاد زیرساخت‌های مشترک و شبکه‌سازی میان شرکت‌ها، هزینه‌های تحقیق و توسعه را کاهش دهند و به تکمیل زنجیره ارزش صنایع استان کمک کنند.

به گفته وی، بهره‌برداری از این شهرک به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های سربار و در نهایت ایجاد اشتغال پایدار منجر خواهد شد.

غلامی اوریمی با اشاره به ابعاد این پروژه، افزود: برای احداث این شهرک تخصصی، ۱۳۱ هکتار زمین در نظر گرفته شده که ۳۶ هکتار آن در فاز نخست مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی همچنین بر نقش انرژی پایدار در تداوم فعالیت صنایع تأکید کرد و گفت: صنعت بدون فناوری، رو به عقب‌رفت و صنعت بدون انرژی پایدار، با توقف مواجه است؛ از این رو، تأمین انرژی پاک در کنار این شهرک دیده شده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های وزارت صمت برای رفع ناترازی انرژی، اعلام کرد: تاکنون ۵۹۱ قرارداد احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت اسمی ۵۶۰ مگاوات در کشور منعقد شده و ۱۶۱ پنل خورشیدی با ظرفیت ۹۴ مگاوات برای نصب پشت بام واحدهای صنعتی پیش‌بینی شده است. همچنین ۹۲ شهرک صنعتی مستعد برای راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی در استان‌های مختلف شناسایی شده که اردبیل نیز می‌تواند به این ظرفیت‌ها بیفزاید.

معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در پایان خاطرنشان کرد: امروز با کلنگ‌زنی این شهرک، عزم جدی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، توانمندسازی صنایع و بهره‌گیری از انرژی‌های پاک شکل گرفته است و امیدواریم این مجموعه بتواند الگویی برای صنعتی پیشرو، دانش‌بنیان و پایدار برای نسل‌های آینده باشد.