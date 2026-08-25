به گزارش خبرنگار مهر، محمد اتابک ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران پس از نشست با فعالان اقتصادی استان اصفهان اظهار کرد: دولت در دیماه سال گذشته مصوبهای برای بنگاههای کوچک و متوسط داشت که آییننامه اجرایی آن توسط وزارت صمت نوشته و به بانکها ابلاغ شد تا ۷۰۰ همت برای بازسازی و سرمایه در گردش پرداخت شود. این میزان پرداخت شده اما به هدف اصابت نکرده و بیشتر به بنگاههای بزرگ رسیده است.
وی افزود: مجدد با بانک مرکزی توافق کردیم حدود ۴۰۰ همت صرفاً برای بنگاههای کوچک و متوسط در نظر گرفته شود. لیست در حال تهیه است و تا پایان هفته اگر لیست استان اصفهان نیز اضافه شود، به بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا در نوبت پرداخت قرار گیرند.
وزیر صمت اضافه کرد: اولویت با بنگاههایی است که از حملات دشمن صهیونیستی و آمریکایی آسیب دیدهاند. با این کار بخش زیادی از مشکلات حل میشود.
پیگیری افزایش سقف صنایع دستی نقره
اتابک درباره محدودیت سه کیلوگرمی صنایع دستی نقره گفت: این موضوع در کشور برای صندوقهای نقره و موارد مشابه اعمال میشود. اعتقاد داریم با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری این میزان افزایش یابد. این هنر ارزش افزوده بسیار بالایی روی نقره ایجاد میکند، باعث ماندگاری هنر میشود و اثر مثبت اقتصادی در استان دارد. پیگیری خواهیم کرد تا هرچه زودتر به نتیجه مطلوب برسد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سهم استان اصفهان از تسهیلات ۴۰۰ همتی نیز گفت: به نسبت تراکم بالای صنایع در استان اصفهان، سهم قابل توجهی به این استان اختصاص خواهد یافت.
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