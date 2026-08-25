گوشت آلوده و فاسد وارد استان البرز نشده است

علیرضا جمالی،مدیر کل دامپزشکی استان البرز، در گفتوگو با خبرنگار مهر از سلامت کامل زنجیره توزیع گوشت در این استان خبر داد و وجود هر گونه گوشت آلوده را قاطعانه تکذیب کرد.
جمالی در ابتدا، با اشاره به حساسیت موضوع سلامت غذای مردم، فلسفه وجودی نظام نظارتی دامپزشکی را تشریح کرد و گفت: فلسفه حساب ورود و خروج گوشت، تحت نظارت سازمان دامپزشکی کل کشور است. این ورود و خروجها یک سلسله مراحل مشخص را از کشور مبدأ تا بندر و در نهایت مرکز عرضه، طی میکنند.
وی افزود:در کشور مبدأ، دامپزشکان مستقر در مبادی، بر فرآیند کشتار و بستهبندی نظارت دارند و پس از حمل به بندر مقصد، محمولهها توسط دامپزشکان ما مجدداً بررسی شده و تمام آزمایشات میکروبی و قارچی لازم روی آنها صورت میگیرد. اگر سالم باشند، اجازه ترخیص میگیرند.
مدیر کل دامپزشکی البرز بااشاره بر نقش کلیدی «مجوز حمل قرنطینه» در جلوگیری از ورود محمولههای مشکوک، تصریح کرد:هیچ محمولهای اجازه خروج از بندر را ندارد، مگر اینکه مجوز حمل قرنطینه برای آن صادر شده باشد.
وی افزود: این مجوز، ضمانتنامه سلامت محموله است و به استانهایی که متقاضی دارند، ارائه میشود.
به گفته جمالی، انتقال گوشت از بندر به استانها کاملاً تحت نظارت سازمان دامپزشکی و با انجام آزمایشات دقیق صورت میگیرد و در صورت تأیید سلامت، محموله به مقصد ارسال میشود.
جمالی در ادامه به اقدامات عملی این اداره در سطح استان اشاره کرد و گفت:ما در استان خود، به صورت ادواری و برنامهریزی شده، همه مراکز را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهیم. هم مجوزهای حمل محمولهها را کنترل میکنیم و هم از سردخانهها و مراکز بستهبندی نمونهبرداری انجام میدهیم.
وی افزود:نمونههای گرفته شده به آزمایشگاههای مرجع منتقل میشوند و پس از بررسیهای کامل، اگر کوچکترین ردپایی از آلودگی در محمولهای مشاهده شود، همانجا ضبط میگردد و پرونده آن برای صدور حکم (معدومسازی یا تبدیل به مصرف حیوانی) به دادگاه ارسال میشود.
جمالی درباره وجود یا عدم وجود گوشتهای آلوده در استان،خاطر نشان کرد:الحمدلله در استان البرز که الان در خدمت شما هستیم، ما هیچ گونه ردپایی از گوشت آلوده نداریم. تمام گوشتها با مجوز حمل معتبر وارد شدهاند و مورد ارزیابی و کنترل کیفی و کمی قرار گرفتهاند.
وی خطاب به مردم استان توصیه کرد:به اهالی محترم استان عرض میکنم که خاطرشون جمع باشد، اگر کوچکترین موارد مشکوکی وجود داشته باشد، بلافاصله از چرخه تولید خارج میشود و هرگز به چرخه مصرف بازگشت نخواهد شد.
جمالی با اشاره به شایعه منتشر شده در فضای مجازی، تصریح کرد:من وظیفه خود را در رابطه با استان البرز میدانم و بررسیهای ما در این استان نشان میدهد که هیچ ردپایی از گوشت آلوده وجود ندارد. اما در مورد قاچاق گوشت یا وضعیت سایر استانها، این مسائل در حیطه سازمان دامپزشکی کل کشور است و باید از آن سطح پیگیری شود.
وی در پایان بار دیگر بر عملکرد نظارتی استان تأکید کرد و افزود:استان ما ردپایی از گوشت آلوده ندارد و نخواهیم داد. مردم با اطمینان خاطر محصولات پروتئینی مورد نیاز خود را تهیه کنند.
بر اساس این گزارش میدانی، دستگاه نظارتی دامپزشکی استان البرز، با اجرای یک زنجیره کامل کنترل از مبادی ورودی تا مراکز توزیع، اجازه ورود هیچ محمولهٔ فاقد مجوز یا آلودهای را به استان نداده است. از شهروندان خواسته میشود برای دریافت اطلاعات موثق، تنها به اطلاعیههای رسمی این سازمان توجه کنند و به شایعات بیاساس در فضای مجازی اعتماد نکنند.
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