به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا عزتزمانی ظهر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی که در مصلی امام خمینی بجنورد برگزار شد با اشاره به ایام میلاد پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: میلاد پیامبر مکرم اسلام(ص) با حوادث و نشانههای عظیمی همراه بود که از یک درگیری مستمر میان جبهه توحید و دستگاه طاغوت حکایت داشت.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) جاهلیت حاکم بر جامعه بشری را به حرکتی عظیم تمدنی و انسانی تبدیل کرد و امروز نیز پرچم پیامبر اسلام(ص) در نقاط مختلف جهان توسط ملتها و رهبران مجاهد برافراشته شده است.
عزتزمانی با اشاره به تحولات اخیر و تقابل جبهه استکبار با امت اسلامی گفت: دشمن با همه توان و ابزارهای خود تلاش میکند اراده ملتهایی را که در برابر ظلم ایستادهاند، تضعیف کند، اما ملت ایران نشان داده است که در سایه قرآن، ولایت و ایمان، در برابر فشارها و تهدیدها عقبنشینی نخواهد کرد.
معاون سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران توانسته است در عرصههای مختلف نظامی و دفاعی، پیشرفتهترین تجهیزات و فناوریها را در اختیار داشته باشد و نشان داده است که طراحیهای جنگ الکترونیک، تجهیزات نظامی و حربههای ترور نمیتواند عزم ملتی را که برای دفاع از حقیقت ایستاده است، درهم بشکند.
وی با بیان اینکه تقابل امروز تنها یک مواجهه نظامی نیست، تصریح کرد: نقطه مهمتر، مواجهه تمدنی ملت ایران با تمدن غرب است؛ مواجههای که باید به معرفی تواناییهای تمدن اسلامی و راهکارهای اسلام برای هدایت و سعادت بشر منجر شود.
حجتالاسلام عزتزمانی همچنین با قدردانی از اقدامات دولت در خدمترسانی به مردم گفت: تمام تلاش دولت باید در مسیر خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان باشد. همچنین رزمندگان و مجاهدانی که برای دفاع از کشور و آرمانهای ملت ایستادهاند، شایسته قدردانی و تکریم هستند.
وی با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات بیش از هزار پروژه عمرانی در خراسان شمالی گفت: خدمترسانی به مردم باید با جدیت دنبال شود و هیچ نظامی نباید از نقش مردم در پیشرفت کشور غافل شود.
معاون فرهنگی و راهبری امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی، نقش مردم را در جنگ اقتصادی تعیینکننده دانست و گفت: همانگونه که در عرصههای مختلف هرجا مردم حضور پیدا کردند، نقطه موفقیت ملت و دولت شکل گرفت، در جنگ اقتصادی نیز باید سیاستگذاران نقش مردم را در محلهها، تولید و مدیریت اقتصادی جدی بگیرند.
وی بر ضرورت حرکت به سمت مدیریتهای غیرمتمرکز تأکید کرد و افزود: باید نقش واقعی به مردم داده شود و ظرفیتهای مردمی در حوزههای فرهنگی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و عمرانی به میدان بیاید. مسجد باید میداندار این حرکت، هیئتها پیشران آن، نوجوانان نقشآفرین و بانوان پرچمدار این عرصه باشند.
حجتالاسلام عزتزمانی بیان کرد: در خراسان شمالی نیز مردم در عرصههای مختلف تولید و فعالیتهای اجتماعی حضور دارند و باید از این ظرفیتها و فناوریها برای تقویت نقشآفرینی مردم استفاده شود.
وی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس گفت: همانگونه که در دوران دفاع مقدس محلهها و مساجد به سنگر تبدیل شدند، امروز نیز باید هستههای مردمی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی دفاعی تقویت شوند؛ چراکه این ظرفیتها میتواند عامل موفقیت کشور در جنگ اقتصادی و سایر عرصههای تقابل باشد.
معاون سازمان تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع خونخواهی شهدای اخیر گفت: مسئله خونخواهی و مجازات عاملان جنایت باید در اراده مسئولان و مردم وجود داشته باشد و این مطالبه تا تحقق آن دنبال شود.
وی تأکید کرد: تأمین امنیت پایدار و جلوگیری از تکرار تجاوز و تعرض به کشور، نیازمند عزم جدی و پاسخ قاطع به جنایتهاست و نباید اجازه داد دشمن تصور کند میتواند بدون هزینه به امنیت و تمامیت کشور تعرض کند.
حجتالاسلام عزتزمانی در پایان گفت: ملت ایران باید با حفظ وحدت، تقویت ایمان و افزایش نقشآفرینی مردم در عرصههای مختلف، مسیر پیشرفت کشور و تحقق تمدن اسلامی را دنبال کند و ظرفیتهای مردمی را به عنوان یکی از مهمترین پشتوانههای نظام تقویت کند.
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