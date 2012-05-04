بیش از 100هزار نفر از باغ لاله ها دیدن کردند/ شهردار کرج میهمان باغ لاله ها

محسن محمدی سیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آمار بازدید کنندگان از باغ لاله ها طی سه روز گذشته گفت: از روز افتتاحیه تا کنون بیش از 130هزار نفر از باغ لاله ها بازدید کردند که از این آمار 100نفر مربوط به گردشگران خارجی است.

وی افزود: در حال حاضر 10 غرفه در حاشیه برگزاری جشنواره فعال هستند که به صنایع دستی، فروش کاکتوس، عکاسی، طرح عضویت در طرح ایتام و اکرام کمیته امام خمینی (ره)، پخش غذای خانگی و آش، پخش عسل، توصیه های پزشکی و کتابفروشی اختصاص دارند.

حضور اعضای هیئت نظارت استان در باغ لاله ها

وی از حضور مشاور فرهنگی استاندار البرز در باغ لاله ها در روز گذشته خبر داد و گفت: قرار است در روز سه شنبه باغ لاله ها میزبان اعضای هیئت نظارت استان باشد.

محمدی تصریح کرد: 50 نفر از اعضای هیئت نظارت استان روز سه شنبه میهمان باغ لاله ها می شوند.

بخشدار آسارا همچنین از برگزاری شب شعر با موضوع شهدا در باغ لاله ها خبر داد و گفت: مراسم شب شعر شهدا با حضور خانواده معظم شهدا و مسئولان استانی در شامگاه سه شنبه برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: آقازاده شهردار کرج و تنی چند از مدیران شهرداری در روز شنبه میهمان باغ لاله ها خواهند بود.

باغ لاله ها واقع در کیلومتر 52 جاده چالوس در بخش آسارا همه روزه به طور رایگان میزبان گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود.