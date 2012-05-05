سفر مقامات عالی رتبه زیمبابوه به تهران برای حضور در اجلاس سران عدم تعهد

نیکلاس کیتکیتی، سفیر زیمبابوه در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مراوات بین دو کشور ایران و زیمباوه و دیدارهایی که در آینده نزدیک بین مقامات دو کشور صورت خواهد گرفت، گفت: همیشه بازدید از دو کشور در سطح مقامات بین ایران و زیمبابوه رایج بوده است.

وی افزود: به طور مثال سه ماه پیش وزیر دفاع زیمباوه به ایران آمده و در سال گذشته نیز چهار وزیر این کشور از ایران دیدار کرده اند.

سفیر زیمبابوه در ایران با اشاره به اینکه معاون اول رئیس جمهور نیز چند ماه پیش به زیمباوه سفر کرده است، اظهار داشت: به زودی اجلاس کشورهای عدم تعهد در ایران برگزار می شود و بازهم مقامات عالی رتبه زیمبابوه به ایران سفر خواهند کرد.

وی بیان کرد: محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران نیز سال گذشته از زیمبابوه دیدار کرد و همین امر نشان می دهد که سطح روابط دو کشور بسیار دوستانه و محکم است.

کیتکیتی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه روسای جمهور ایران تا کنون به زیمبابوه سفر کرده اند و حتی رهبر انقلاب نیز در زمان رئیس جمهوری به زیمبابوه سفر کرده است که این امر نشان دهده ثبات روابط بین دو کشور است.