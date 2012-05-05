15هزار معلم در کهگیلویه و بویراحمد به تدریس مشغول هستند

پرویز طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین بیش از 160 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در این استان مشغول به تحصیل هستند.

وی بیان کرد: به منظور ارتقای سطح دانش معلمان در این استان پردیس دانشگاهی فرهنگیان این استان در مهرماه امسال در یاسوج آغاز به کار می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این پردیس از ابتدای مهرماه در رشته های کاردانی و کارشناسی دانشجو می پذیرد.

وی عنوان کرد: تعداد رشته های تحصیلی و نحوه پذیرش در این دانشگاه هنوز مشخص نیست و به زودی دستورالعمل آن سوی وزارت آموزش و پرورش صادر می شود.

طاهری بیان داشت: فضاهای فیزیکی لازم برای راه اندازی پردیسهای دانشگاهی فرهنگیان در یاسوج مهیا است.



