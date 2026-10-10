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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

امتیازات ویژه دانشگاه تهران برای دانشجویان کارشناسی نخبه ورودی ۱۴۰۵

امتیازات ویژه دانشگاه تهران برای دانشجویان کارشناسی نخبه ورودی ۱۴۰۵

تحصیل در دانشکده مهندسی مکانیک، علاوه بر بورس ویژه نخبگان که بر اساس تصویب هیئت رئیسه دانشگاه تهران، به رتبه‌های زیر ۱۰۰ آزمون سراسری تعلق می‌گیرد، امتیازات ویژه دیگری نیز به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در حوزه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در رتبه بندی موضوعی QS در بازه رتبه های ۲۰۱ تا ۲۵۰ و در نظام رتبه بندی تایمز، حوزه موضوعی مهندسی دانشگاه تهران در رتبه های ۱۵۱ تا ۱۷۵ جهان قرار گرفته است. این نتایج، جایگاه مکانیک مکانیک دانشگاه تهران را در ارزیابی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد.

تحصیل در دانشکده مهندسی مکانیک، علاوه بر بورس ویژه نخبگان که بر اساس تصویب هیئت رئیسه دانشگاه تهران، به رتبه‌های زیر ۱۰۰ آزمون سراسری تعلق می‌گیرد، امتیازات ویژه دیگری نیز به همراه دارد. پرداخت جایزه ویژه برتر (بالاترین رتبه کشوری زیر ۳۰۰) به میزان ۲۵۰۰۰۰۰ تومان و کمک مالی از بنیاد حامیان دانشکده فنی تا پایان تحصیل و انواع حمایت‌های ویژه آموزشی، پژوهشی و دانشجویی از رتبه‌های برتر این دانشکده در دانشگاه تهران است.

کد مطلب 6973520
زهرا سیفی

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