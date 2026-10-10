به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در نشست کارگروه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان، افزود: شخص رییس‌جمهور پزشکیان موضوع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را پیگیری می‌کند و ما موظفیم زیرساخت‌های لازم برای توسعه این نیروگاه‌ها در استان را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه در مسیر تحقق برنامه‌های توسعه نیروگاهی در استان عملاً با محدودیت زیرساخت شبکه انتقال برق مواجه هستیم، اظهار کرد: ضرورت دارد وزارت نیرو و شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان بر پروژه‌های توسعه پست‌های انتقال فوق توزیع برق اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به تصویب پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای پیشبرد پروژه‌های نیروگاه های خورشیدی استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه تسهیلات مصوب صندوق توسعه ملی در حوزه نیروگاه های خورشیدی عملاً محقق نشده و در حد وعده باقی مانده است.

سرمست به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در دانشگاه‌های دولتی استان اشاره کرد و افزود: ما برای اولین بار در کشور نیروگاه‌های خورشیدی را در دانشگاه‌های دولتی استان آغاز کردیم و این مسیر باید به سرعت طی شود.

وی همچنین به موضوع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: مقرر شده به میزان ۱۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک‌های صنعتی استان و بخصوص در پشت بام کارخانجات نصب شود و این موضوع در کاهش ناترازی انرژی بسیار مهم است.

سرمست ادامه داد: در قدم بعدی می‌توانیم پشت بام منازل مردم را نیز به پنل‌های خورشیدی مجهز کنیم که این روش در کشورهای مختلف دنیا برای مدیریت مصرف انرژی رایج است و ما نیز در این مسیر باید حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه ۳۲۰۰ مگاوات در استان برای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی مجوز صادر شده است، گفت: هر چند توفیقات خوبی در این زمینه کسب کرده‌ایم، اما باید مدیران دولت و بخش خصوصی استان تلاش کنند تا اهداف و پروژه‌های تعیین شده در حوزه انرژی‌های پاک با رفع کمبودها و مشکلات موجود به سرعت محقق شوند.

استاندار آذربایجان شرقی از معاون هماهنگی امور اقتصادی خود خواست تا با برگزاری جلسات هفتگی به صورت ویژه این موضوع را پیگیری کرده و گزارش پیشرفت پروژه‌های توسعه انرژی‌های پاک در استان را ارائه دهد.

سرمست همچنین در مورد نیروگاه سیکل ترکیبی هریس نیز دستور داد جلسات هماهنگی فوری برای حل مشکلات این نیروگاه و فعالیت مجدد آن برگزار شود.

وی در پایان تأکید کرد: در کنار تلاش‌ برای اصلاح الگوی مصرف، می‌بایست از حداکثر ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های استان برای تولید برق و رفع ناترازی انرژی و همچنین تامین نیاز مصارف مردم و بخش صنعت استفاده کنیم.