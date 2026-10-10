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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

مرحله دوم المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ۱۹ آذر برگزار می شود

مرحله دوم المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ۱۹ آذر برگزار می شود

آزمون «مرحله دوم انفرادی هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور» ۱۹ آذرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون مرحله دوم انفرادی در حیطه‌های استدلال بالینی، اخلاق پزشکی، آموزش پزشکی، همگرایی علوم پایه، مدیریت نظام سلامت و هنر و رسانه در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۴۰۵ به‌صورت الکترونیک، برگزار خواهد شد.

این آزمون به‌صورت هم‌زمان در ۱۰ دانشگاه منتخب از کلان‌مناطق آمایشی کشور شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران، تبریز، کرمانشاه، اهواز، شیراز، زنجان، اصفهان، کرمان، مشهد و یکی از دانشگاه‌های شهر تهران برگزار می‌شود.

دانشجویان واجد شرایط می‌توانند با توجه به شرایط و موقعیت خود، یکی از دانشگاه‌های مذکور را به‌عنوان محل شرکت در آزمون مرحله دوم انفرادی انتخاب کنند.

سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی در اواخر آبان‌ماه ۱۴۰۵ به‌منظور انتخاب محل آزمون برای دانشجویان راه‌یافته به مرحله دوم انفرادی فعال خواهد شد و زمان دقیق فعال‌سازی سامانه و نحوه انتخاب محل آزمون از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می‌شود.

کد مطلب 6973346

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