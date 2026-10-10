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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

تخصیص ۶۲ همت عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های فارس

تخصیص ۶۲ همت عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های فارس

شیراز- مدیرکل امور مالیاتی فارس از اختصاص ۶۲ هزار میلیارد ریال از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و امور عشایر استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا منتظری گفت: از مجموع عوارض ارزش افزوده تخصیص‌یافته به استان فارس، ۴۳ هزار میلیارد ریال به شهرداری‌ها، ۱۷ هزار میلیارد ریال به دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها برای روستاهای فاقد دهیاری و نزدیک به ۲ هزار میلیارد ریال به امور عشایر اختصاص یافته است.

وی با اشاره به سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مالیات و عوارض ارزش افزوده افزود: از مجموع ۱۰ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده، چهار درصد به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی فارس ادامه داد: این منابع در تقویت توان مالی مدیریت‌های شهری و روستایی و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های عمومی دارد.

منتظری با بیان اینکه بخشی از منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های عمومی از محل مالیات تأمین می‌شود، گفت: پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده علاوه بر ایفای تکلیف قانونی، مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه و آبادانی جامعه است و آثار آن را می‌توان در اجرای طرح‌های شهری، روستایی و زیرساختی مشاهده کرد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش عوارض تخصیص‌یافته به استان، ظرفیت بیشتری برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف فارس فراهم می‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس در پایان با قدردانی از همراهی مؤدیان مالیاتی استان در تأمین منابع عمومی، بر اهمیت تداوم این مشارکت در مسیر توسعه و تقویت زیرساخت‌های فارس تأکید کرد.

کد مطلب 6973575

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