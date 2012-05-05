ورود 4 قلاده ببر سیبری به ایران تا یک ماه آینده/ حاضر به زنده ‌گیری پلنگ برای روسها نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر محمدی فاضل در حاشیه کنفرانس تنوع زیستی در منطقه زاگرس در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت ورود ببرهای سیبری به ایران گفت: گروه کارشناسی به روسیه اعزام شده است تا موضوع ببر و زیستگاه آن را مورد بررسی کارشناسی قرار دهد. از سوی دیگر هفته گذشته نیز میزبان لوک هانتر یکی از کارشناسان برجسته در این زمینه بودیم که موضوع نصب ردیاب ببر‌های روسی و پلنگهای ایرانی را مورد بررسی قرار دادیم.

وی از ورود مایک موزر، رئیس گروه گربه‌ سانان اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت ظرف 10 روز آینده به کشور برای بررسی موضوع ببرهای روسی و پلنگهای ایرانی خبر داد و گفت: این کارشناس بین‌المللی پس از بررسی شرایط ببرهای روسی موضوع انتقال پلنگ‌های ایرانی به روسیه را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه تیمی کارشناسی در این خصوص کار بررسی پروژه را بر عهده دارد گفت:‌ در این تیم همچنین رییس باغ وحشهای اروپا نیز حضور خواهد داشت و ظرف یک ماه آینده مشخص خواهد شد که قرار است چه اتفاقی در این خصوص رخ دهد.

وی با اشاره به اینکه ظرف یک ماه آینده ایران میزبان 4 قلاده ببر سیبری خواهد بود افزود: در عین حال این تیم کارشناسی نظر می‌دهد که آیا چهار ببر سیبری باید به ایران وارد شوند یا دو قلاده، از سوی دیگر اینکه پلنگهای ایرانی به روسیه داده شود یا نه و اینکه چه زمانی این پلنگها را تحویل دهیم نیز منوط به نظر تیم کارشناس است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ایران قطعا بیش از 100 قلاده پلنگ دارد گفت: هرچند وضع پلنگهای ما خوب است اما اعلام کرده‌ایم که به هیچ عنوان حاضر به زنده ‌گیری پلنگ برای روسها نیستیم و اینکه ما ببرهای در اسارت آنها را قبول کنیم یا نکنیم و یا آنها پلنگهای در اسارت ما را نپذیرند یا نه نیز منوط به نظر تیم کارشناسی است.

وی در خصوص آخرین وضعیت ببر ماده باغ وحش تهران نیز تصریح کرد: موضع رسمی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی این است که ببر ماده مذکور مشکوک به بیماری مشمشه است و قطعا باید مادام العمر در شرایط قرنطینه باقی بماند.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه معدوم کردن این ببر نیز در دستور کار قرار دارد گفت: در عین حال وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی نیز در حال توافقی هستند که از این ببر به عنوان موجود آزمایشگاهی در خصوص تحقیقات درباره بیماری مشمشه استفاده کنند که بر این اساس اگر این توافق صورت گیرد موضوع معدوم کردن ببر باغ وحش تهران منتفی است اما قطعا ببرماده باغ وحش تهران به میانکاله منتقل نمی‌شود.

فاضل در خصوص آخرین وضعیت جاده سازی در جنگل ابر گفت: طی بازدیدی که حدود 10 روز گذشته از این جنگل داشتیم تا امروز هیچ گونه فعالیتی که نشان دهنده شروع فعالیت پیمانکاران در منطقه باشد وجود ندارد.

به گفته وی، علت بازدید چند روز گذشته از جنگل ابر هم در حقیقت شایعاتی بود مبنی بر شروع فعالیت جاده سازی در این منطقه که به همین دلیلسازمان محیط زیست با جمع آوری اطلاعات و ارائه آنها به دولت و استاندار گلستان خواستار تشکیل جلسه کمیته ویژه جاده ابر برای بررسی مجددموضوع شد.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست همچنان بر موضع این سازمان مبنی بر مطالعات بیشتر و دقیقتر برای بررسی گزینه های متعدد دیگر موجود در منطقه تأکید کرد.

وی افزود: هیچ گونه مجوزی از سوی سازمان محیط زیست برای احداث، تعریض و یا هر گونه فعالیت عمرانی در مجموعه جنگل ابر داده نشده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت آزادراه تهران شمال خصوصا قطعه سه آن که نیازمند قطع جنگل است گفت: با وزارت راه یک بسته همکاری امضا شده است و قطعا تلاش می‌کنیم تا حداقل خسارت برای احداث این پروژه به محیط زیست وارد شود هرچند که موضوع آزاد راه تهران شمال بالغ بر 15 سال است که مطرح است و هنوز در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: سازمان جنگل‌ها و مراتع نیز بخشی از این اراضی را در اختیار دارد که این سازمان نیز باید در این خصوص تصمیم گیری کند.

فاضل در خصوص طرح مدیریت جامع منطقه زاگرس گفت: این طرح از 10 سال پیش به صورت دبیرخانه ای در سازمان محیط زیست دنبال می شود و مجمع نمایندگان منطقه زاگرس در مجلس نیز پیگیر آن هستندحتی جلساتی هم طی سنوات گذشته در وزارت کشور در این خصوص برگزار شده اما آنچه درحال حاضر در قالب برنامه در حال اجرا است برنامه حفاظتی برای زاگرس مرکزی است.

فاضل افزود: در این طرح 4 استان فارس، اصفهان، کهگیلویه و بویر احمد و چهار محال بختیاری به عنوان استان های اصلی و 7 استان دیگر به عنوان استانهای تکرار در نظر گرفته شده اند و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری برنامه حفاظت زاگرس در این استان ها تصویب شده و به شورای عالی محیط زیست ارائه شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت تالاب چغاخوربا بیان اینکه مدیریت آب در استان های منطقه زاگرس مهمترین مسئله زیست محیطی این منطقه است اظهار داشت: هرچند وضعیت این تالاب هم اکنون بحرانی نیست اما با توجه به اینکه در چند کیلومتری آن تالاب گندمان با مشکلات جدی زیست محیطی مواجه است پیش بینی می‌کنیم در آینده‌ای نه چندان دور این تالاب نیز با مشکلات جدی مواجه شود.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص بارندگی‌های امسال و تاثیر آن نیز تالابهای کشور گفت: هرچند میزان بارش‌ها در سال جاری به جز در چند استان مرکزی در سایر استانها خوب بوده است اما این وضعیت را پس از 13 سال خشکسالی داریم و قطعا تالابهای کشور حتی اگر چند سال نیز این میزان بارش را دریافت کنند وضعیت خوبی نخواهند داشت.