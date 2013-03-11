انتقاد از تبادل پلنگ ایرانی با ببر سیبری/ خروج پلنگ به صلاح کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده؛ بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، ببرهای روسی تا قبل از تابستان سال ۹۲ وارد کشور می شوند و طرف روسی هم آمادگی این کار را دارد.

به گفته محمدی زاده، زیستگاه این ببرها در میانکاله کاملا آماده پذیرش آنهاست و سازمان محیط زیست اصرار دارد این جابه جایی تا قبل از تابستان ۹۲ انجام شود و طرف روسی هم اعلام کرده است حتما تا قبل از تابستان این کار انجام می شود.

به این ترتیب مجددا پروژه تبادل ببر و پلنگ آغاز خواهد شد، پروژه ای که در سال ۱۳۸۹ با ورود دو قلاده ببر سیبری و خروج دو قلاده پلنگ از کشور رقم خورد.

ببرهایی که قرار بود پس از یک ماه اقامت در باغ وحش تهران به میانکاله منتقل شوند تا نسل منقرض شده ببر مازندران را احیا کنند کمتر کسی است که از سرنوشت ببر های سیبری این پروژه بی اطلاع باشد. ببر هایی که پس ماه ها خوردن گوشت الاغ های پیر و مریض به بیماری مشمشه مبتلا شدند، ببر نر تلف شد و ببر ماده نیز که ابتلا به مشمشه و لزوم معدوم سازی آن توسط سازمان دامپزشکی تایید شده در قرنطینه ای نامعلوم بسر می برد.

البته نباید منکر این واقعیت شد که ورود ببرهای روسی به کشور در قالب پروژه احیای نسل ببر مازندران علی رقم مخالفت کارشناسان، موجب جلب توجه افکار عمومی به حیات وحش شد و بسیاری از مردم کشور را به این موضوع علاقه مند ساخت.

مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران در خصوص تبادلی که قرار است بزودی صورت پذیرد، می گوید: نکته مهم در این تبادل خروج ۴ قلاده پلنگ از کشور است، گونه کمیابی که در حال حاضر در وضعیت مناسبی بسر نمی برد.

به اعتقاد کیوان هوشمند، در حال حاضر خروج حتی یک قلاده پلنگ از طبیعت کشور لطمه جبران ناپذیری بر آینده این گربه سان ارزشمند خواهد زد.

او معتقد است: با توجه به در معرض انقراض بودن ببر سیبری در طبیعت، مسلما کشور روسیه برای تبادل ببر و پلنگ با ایران هیچ ببری را از طبیعت زنده گیری نخواهد کرد و لذا از ببرهای دست آموز و باغ وحشی استفاده می کند که در این صورت هزاران ببر سیبری در باغ وحش های کشورهای گوناگون سراسر دنیا وجود دارد که می توان این گونه را از آنها خریداری کرد.

هوشمند تأکید می کند: به این ترتیب سازمان محیط زیست می تواند هر تعداد ببر که می خواهد خریداری و وارد کند اما خروج پلنگ از کشور به صلاح محیط زیست و حیات وحش ایران نیست.

از سوی دیگر سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس نیز با بیان اینکه تا کنون در مورد بررسی و تصویب طرح تبادل ببر و پلنگ، درخواستی به این فراکسیون ارسال نشده گفته است: خروج گونه های جانوری و گیاهی ارزشمند از کشور بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی غیر قانونی است.

به گفته وی، در صورت ارائه این طرح به مجلس، اعلام نظر قطعی فراکسیون محیط زیست در این خصوص منوط به بررسی کارشناسی طرح در این فراکسیون است.

حالا که به نظر می رسد این روزها نمایندگان عضو فراکسیون محیط زیست مجلس مسائل مربوط به حیات وحش را با جدیت بیشتری پیگیری می کنند بهتر است مسئولان سازمان محیط زیست هم تصمیم گیری های خود را با تأمل بیشتری انجام دهند تا شاید در آینده شاهد این همه نابسامانی در این حوزه نباشیم .

