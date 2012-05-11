زیرساخت های لازم برای توسعه مراکز علمی در سراسر کشور فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسعد شیخ الاسلامی شامگاه پنج شنبه در مراسم افتتاحیه موسسه توسعه دانش سنندج اظهار داشت: دین اسلام مسلمانان را وادار به طی مسیرهای دشوار علم آموزی کرده است حتی اگر در کشورهای غیرمسلمان واقع شده باشد و این، بعد علمی و جایگاه والای این دین را نشان می دهد.

وی گفت:‌ افتتاح این موسسه در زمینه توسعه دانش جوانان و نوجوانان استان کردستان و استان‌ های همجوار موثر است و باید زیرساخت های لازم برای توسعه چنین مراکز علمی در سراسر کشور فراهم شود.

شیخ‌الاسلامی افزود: نداشتن علم کافی موجب عقب افتادن کشور از سایر کشورها و نیز به واسطه آن زمینه سیطره سایر کشورها بر کشورمان را فراهم می کند و به همین دلیل نیاز است با حمایت دولت و ورود بخش خصوصی بخشی از نیازهای این حوزه تامین و فراهم شوند.

این عضو دانشگاه توسعه دانش سنندج برخورداری از دانشمندان جوانان و متفکران و نیز باز بودن تمامی درها برای توسعه دانش و علم را موجب توسعه بیش از پیش کشور خواند و گفت: در حال حاضر تمامی امکانات برای فراگیری و توسعه دانش و آگاهی فراهم است و با کمی تلاش بیشتر کشور بیش از وضعیت موجود در جهان مطرح می شود.

شیخ الاسلامی در پایان از عبدالحمید بدیع‌الزمانی کردستانی به عنوان یک از بی ‌نظرترین افراد از لحاظ دانش ادبی در جهان نام برد و افزود: این دانشمند سنندجی نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح جهان فردی کم‌ نظیر و مایه افتخار برای کردستان بود .

نیروی جوان هر کشوری ثروت مهم برای توسعه است

یکی دیگر از اعضا این موسسه تحصیلات را لازمه توسعه ثروت و اقتصاد کشور خواند و گفت: بهره گیری از دانش و اطلاعات باید سبب بالا رفتن بهره وری، تولید انگیزه و انرژی شود .

محمد غفاری با بیان اینکه ثروت انسانی یک نیروی مهم در رشد اقتصاد است، گفت: امروزه تمام مردم از سواد خواندن و نوشتن برخوردارند بنابراین کسی که نتواند یاد بگیرد و به کسی یاد بدهد بی‌ سواد است .

وی ثروت های دنیا را بر سه قسم انسانی، طبیعی و فیزیکی عنوان کرد و گفت: ایران دو برابر کل جهان از تمامی ثروت ها برخوردار است که نیاز به تقویت و به کارگیری علمی از آنها لازمه رشد آن می شود .

این عضو هیئت موسس دانشگاه توسعه دانش سنندج بیان کرد: جوانان باید متناسب با دانش و نیاز روز آموزش ببینند چراکه نیروی جوان دارای ریسک بالا در انجام کار و تفکر محوری است.

وی در پایان بر نقش علم و بهره گیری از آن در آموزش تاکید کرد و گفت: اتکا به خود و منابع از دیگر دلایل و راه های رشد همه جانبه و فراگیر کشور به شمار می رود.

در ادامه این مراسم بایزید مردوخی، اسعد اردلان و چند تن دیگر از اعضاء هیئت موسس آموزشگاه عالی توسعه دانش سنندج به ایراد سخنرانی پرداختند و چشم انداز و آینده تحصیلی این مرکز را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.