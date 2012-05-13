جشن بزرگ میلاد کوثر در کنگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز ولادت با سعادت بانوی دوعالم و فرزند برومندشان، امام خمینی(ره) باحضور مسئولان ادارات و نهادها و بانوان بسیجی جشن با شکوهی در حسینیه عاشقان ثارالله برگزارشد.

فرماندار شهرستان کنگان شنبه‌شب در این مراسم ضمن خیر مقدم و تبریک به مناسبت میلاد با سعادت دخت نبی اکرم حضرت فاطمه الزهرا و فرزند ایشان حضرت امام خمینی (ره)، در مورد عظمت و منزلت این بانوی بزرگ به ایراد سخن پرداخت.

امام جمعه کنگان ضمن تبریک و شاد باش به شرکت کنندگان در مراسم میلاد کوثر و تبریک به مناسبت روز زن، به تشریح سیره عملی و اخلاقی آن بزرگوار پرداخت و گفت: بی شک همانند این بانوی دو عالم نیست و زائیده نخواهد شد.

حجت الاسلام محمود محمودی با دعوت از زنان جامعه امروزی به الگو برداری از این بانوی نمونه درتاریخ بشریت، از آنان خواست که همانند دخت نبی اکرم سلام الله علیها، یار و یاور همسران خود باشند.

امام جمعه بندرکنگان بر لزوم احترام به زنان و مادران تاکید کرد و با اشاره به فضایل شخصیتی حضرت فاطمه‌ زهرا(س) بیان داشت: کدام کار بهتر از این است که مادری بتواند امام عصر ما را در دامان خود پرورش دهد.

حجت الاسلام محمودی ضمن تقدیر از تمام کسانی که در برگزاری این جشن بزرگ نقش داشتند اظهار داشت: برگزاری چنین مراسماتی در شناساندن ویژگی‌های شخصیتی فاطمه زهرا به نسل جوان نقش بسیار مهمی دارد.