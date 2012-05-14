به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید عاملیان شامگاه یکشنبه در چهاردهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اصفهان اظهار داشت: با کمک خیران نیکوکار، در سال جاری کمتر از 7 درصد دانشآموزان مقطع ابتدایی در نوبت دوم تحصیل میکنند.
مدرسهسازی خیری با دوام است
وی در ادامه با اشاره به اینکه در اعمال خیر تفاوت ساختاری وجود دارد، افزود: برخی از کارهای خیر مادی است اما مدرسهسازی خیری به شمار میرود که دوام و بقا دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان کارهای نیکوکارانه در جامعه اسلامی را متفاوت از کارهای مشابه در جامعه غیراسلامی دانست و خطاب به خیرین تصریح کرد: شما به امر هدایت جوانان این مرز و بوم همت گماشتهاید و نیکوکاری شما به واسطه نیت الهی که دارید، با سایر کارهای خیر در جهان متفاوت است.
وی با بیان اینکه خیرین مدرسهساز با خدا معامله میکنند و همین موضوع عمل آنها را ماندگار میکند، بیان داشت: کمک به تعلیم و تربیت و مشغول بودن در این کار، خیرین را جاودانه میکند.
مدرسه تنها محل آموزش نیست
عاملیان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما فرهنگیان طبق این سند، موظف شدهایم تا چرخش و دگرگونی در فضای تعلیم و تربیت کشور ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: معلم، دانشآموز، کلاس درس و کتابهای درسی طبق این سند در حال تحول هستند و اگر در مدارس ابتدایی روزهای پنجشنبهتعطیل اعلام میشود در واقع مقدمات این تغییر را نشان میدهد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه مدرسه دیگر تنها محل آموزش نیست، تصریح کرد: معلم در این چشمانداز، دیگر یک یاددهنده صرف نیست و به عنوان تسهیلکننده کار دانشآموزان در نظر گرفته میشود.
مجتمعهای آموزشی چندمنظوره ساخته میشود
وی از ساخت مجتمعهای آموزشی خبر داد و اظهار داشت: ساختوساز در آموزش و پرورش به سمت این مجتمعها پیش میرود و به گونهای است که فضاهای آموزشی، کتابخانه، سالنهای ورزشی و آمفیتئاتر و آزمایشگاههای مجهز در این مجتمعها گنجانده میشود تا دانشآموزان به صورت متمرکز از آنها استفاده کنند.
عاملیان اضافه کرد: این مجتمعها برای مدارسی است که در کنار هم و در یک منطقه واقع شده است و مدیر جداگانه دارد تا مدیران مدارس تنها به فکر تحصیل دانشآموزان مدرسه خود باشند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته 48 درصد دانشآموزان مقطع ابتدایی استان اصفهان در نوبت دوم درس میخواندند، گفت: با همت و تلاش خیرین مدرسهساز، سال گذشته کاری که باید طی 10 سال انجام میگرفت در یک تابستان به پایان رسید و با ساخت مدارس جدید، در سال جاری کمتر از 7 درصد دانشآموزان مقطع ابتدایی در نوبت دوم تحصیل میکنند.
2219 کلاس درس برای استان اصفهان نیاز داریم
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان شش ساله شدن مقطع ابتدایی از سال آینده را یکی از مهمترین اقدامات سند تحول بنیادین عنوان کرد و ادامه داد: طبق نظرات کارشناسان برجسته امر تعلیم و تربیت، مقطع ابتدایی باید بیشترین سالها را به خود اختصاص دهد، به همین دلیل دوره پیشدانشگاهی حذف و یک سال به مقطع ابتدایی اضافه میشود زیرا دانشآموز بیشترین تأثیرپذیری را در دوران ابتدایی دارد.
وی افزود: در استان اصفهان برای سال آینده دو هزار و 219 کلاس ششم ابتدایی نیاز داریم و به تعداد این کلاسهای درس نیز احتیاج به معلم وجود دارد.
