به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان، در شورای اداری آموزش و پرورش بر ضرورت پرداختن به مسائل کلان آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: آموزش و پرورش پایه و اساس توسعه هر جامعه است و توجه به کیفیت معلم، محتوا و امکانات آموزشی از مهمترین اولویتهاست.
وی افزود: استان اصفهان با همکاری خیرین در تأمین سختافزارها و تجهیزات آموزشی، جزو استانهای پیشرو در کشور محسوب میشود، اما متأسفانه استانها در تدوین محتوای آموزشی نقش و دخالتی ندارند که این امر باید مورد بازنگری قرار گیرد.
درویشی با اشاره به مشکلات حوزه جذب معلم و کیفیت آموزش تصریح کرد: فرهنگیان و دانشجویان علاقهمند به معلمی با مشکلات عدیدهای مواجه هستند و پاسخگوی نیازهای واقعی این حوزه نبودهایم.
معاون استاندار اصفهان همچنین تاکید کرد: با وجود سند تحول آموزش و پرورش، این سند بیشتر به صورت کاغذی باقی مانده و باید به صورت جدی در اجرای آن اقدام شود.
وی به چالشهای کنکور و تاثیرات منفی آن بر دانشآموزان و خانوادهها اشاره کرد و گفت: مافیای کنکور با زبان دانشآموزان و خانوادهها بازی میکند و استرس و فشار روانی ناشی از آن به شدت افزایش یافته است.
درویشی تاکید کرد: امکانات سختافزاری اگرچه ضروری است، اما بدون تغییرات اساسی در سیاستگذاری و ارتقاء کیفیت محتوا و نیروی انسانی، آموزش و پرورش به اهداف خود نخواهد رسید. باید با همکاری همه بخشها، از جمله خیرین و فرهنگیان، اصلاحات جدی در این حوزه انجام شود.
