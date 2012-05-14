رقم بودجه امسال کل کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر بر اساس ماده واحد لایحه بودجه سال 1391، بودجه کشور از حیث منابع بالغ بر 5 میلیون و 663 هزار و 621 میلیارد و 487 میلیون ریال است.

از حیث مصارف، بودجه کشور به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون 642 هزار و 180 میلیارد و 513 میلیون ریال است که شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و 439 هزار و 589 میلیارد و 77 میلیون ریال

2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر 202 هزار و 591 میلیارد و 436 میلیون رال

ب- بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انحصاری وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر 4 میلیون و 211 هزار و 337 میلیارد و 331 میلیون ریال بر حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 4 میلیون و 211 هزار و 337 میلیارد و 331 میلیون ریال

به گزارش خبرنگار مهر در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه نمایندگان به عدم تعیین دقیق درآمدها و مصارف لایحه بودجه اعتراض داشتند و رقم کل منابع و هزینه ها در گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه مکتوب نشده بود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکرات پیاپی نمایندگان در همان زمان گفت: سقف درآمدها و هزینه های دولت به زودی در کمیسیون تلفیق مشخص خواهد شد.