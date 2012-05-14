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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۲

در صحن علنی مجلس/

رقم بودجه امسال کل کشور اعلام شد

رقم بودجه امسال کل کشور اعلام شد

کمیسیون تلفیق بودجه در گزارشی که امروز در صحن علنی مجلس منتشر کرد، رقم کل بودجه امسال را 5 میلیون و 663 هزار و 621 میلیارد و 487 میلیون ریال (5.663.621.487.000.000) اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر بر اساس ماده واحد لایحه بودجه سال 1391، بودجه کشور از حیث منابع بالغ بر 5 میلیون و 663 هزار و 621 میلیارد و 487 میلیون ریال است.

از حیث مصارف، بودجه کشور به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون 642 هزار و 180 میلیارد و 513 میلیون ریال است که شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و 439 هزار و 589 میلیارد و 77 میلیون ریال

2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر 202 هزار و 591 میلیارد و 436 میلیون رال

ب- بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انحصاری وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر 4 میلیون و 211 هزار و 337 میلیارد و 331 میلیون ریال بر حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 4 میلیون و 211 هزار و 337 میلیارد و 331 میلیون ریال

به گزارش خبرنگار مهر در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه نمایندگان به عدم تعیین دقیق درآمدها و مصارف لایحه بودجه اعتراض داشتند و رقم کل منابع و هزینه ها در گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه مکتوب نشده بود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکرات پیاپی نمایندگان در همان زمان گفت: سقف درآمدها و هزینه های دولت به زودی در کمیسیون تلفیق مشخص خواهد شد.

کد مطلب 1602183

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