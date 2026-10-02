پیروزی نماینده جوجیتسو برابر حریف ۲۱ ساله و حضور در جمع ۸ نفر برتر

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های جوجیتسو در بازی‌های آسیایی ناگویا، پوریا طاهرخانی در وزن منهای ۹۴ کیلوگرم در مرحله یک‌هشتم نهایی (جمع ۱۶ نفر) به مصاف مکسات تولندی جوجیتسوکار ۲۱ ساله قزاقستانی رفت.



این جدال در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر به سود جوجیتسوکار ایران به پایان رسید تا قهرمان کشورمان به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد.



وی در جمع هشت نفر برتر با آرلانو از فیلیپین مبارزه می‌کند.



طاهرخانی پیش از این در دور نخست موفق شده بود ظرف ۱۵ ثانیه با امتیاز عالی عبدالباسط رحیمی از افغانستان را شکست دهد.



هدایت تیم مردان جوجیتسوی ایران بر عهده مهران ستار است.