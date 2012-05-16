معرفی برگزیدگان دومین جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از جشنواره و براساس گفته دبیر دومین جشنواره فاوا حدود 1200 درخواست برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کردند که از میان درخواستهای موجود 50 شرکت و شخصیت حقیقی و حقوقی به عنوان برگزیدگان مشخص و از آنها تقدیر به عمل آمد.

در دومین جشنواره ملی فاوا که همزمان با روز جهانی ارتباطات برگزار شد قرار بود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز حضور داشته باشد که وی در این مراسم حاضر نشد.

برخلاف سال گذشته که هر دو اپراتور حوزه تلفن همراه به عنوان برترینهای این بخش معرفی شدند امسال هیچ یک از این اپراتورها در جشنواره فاوا برگزیده نشدند و تنها از آنها تقدیر به عمل آمد.

در لیست برگزیدگان نهایی در کارگروههای مختلف نام شرکتهای مخابرات استانی بسیار پررنگ بود و بسیاری از شرکتهای فعال بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات نیز معتقد بودند که برای حضور در جشنواره فاوا فراخوان دریافت نکرده و اطلاع رسانی برگزاری این جشنواره بسیار ضعیف بود.

به گزارش مهر، برخی از برگزیدگان دومین جشنواره ملی فاوا به تفکیک کارگروهها به شرح زیر است:

برگزیدگان نهایی کارگروه تولید و پشتیبانی :

تولیدکنندگان برتر نرم افزار

بخش مالی و بانکی شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) رتبه اول

بخش پست شرکت تراشه پرداز پویا رتبه دوم

بخش مالی و بانکی شرکت توسعه سامانه ای نرم افزاری نگین رتبه سوم

تولیدکنندگان برتر سخت افزار

بخش پست سعید اقتصادی تهرانی (تولید کننده دستگاه نقش تمبر ، دستگاه ابطال تمبر و پلمپ سر تخته) رتبه دوم

شرکت تولید حباب گستر (تولید پاکتهای حباب دار و دوجداره) تقدیرنامه هیات داوران

محمدرضا صبوری (سازنده امهار فلزی تاریخ دار غلطکی و مشتی) تقدیرنامه هیات داوران

بخش ارتباطات شرکت زعیم (تولید تجهیزات مانیتورینگ) رتبه دوم

شرکت فناوری ارتباطات سیار اشتاد پارس (تولید آنتن ماهواره‌ای خودرویی) رتبه سوم

شرکت های برتر پشتیبانی

بخش ارتباطات شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت رتبه دوم

شرکت تکفام و کارخانجات مخابراتی ایران مشتر ک سوم



برگزیدگان نهایی کارگروه پژوهش و نوآوری :

کمیته تخصصی انتخاب پژوهشگر برتر

سید محمد رضوی زاده ( محقق برتر وزارت ICT ) رتبه اول

کمیته تخصصی انتخاب دانشجوی برتر

بهزاد پورنقدی رتبه سوم

کمیته تخصصی انتخاب استاد برتر

رضا فرجی دانا رتبه اول

کمیته تخصصی انتخاب انجمن برتر

انجمن رمز ایران رتبه اول

انجمن علمی کامپیوتر ایران رتبه دوم

کمیته تخصصی انتخاب شرکت ها و موسسات پژوهشی و دانش بنیان فاوا

مرکز علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران رتبه سوم

کمیته تخصصی انتخاب دانشکده/ دانشگاه برتر در حوزه فاوا

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف رتبه اول

دانشگاه فردوسی مشهد رتبه دوم

کمیته تخصصی انتخاب کتاب برتر

سرویس گرایی در شبکه های نسل آینده (مهندس حسن یگانه ) رتبه سوم

کمیته تخصصی انتخاب نوآوری برتر

بخش CT طراحی و ساخت سیستم انتقال DWDM با 32 کانال(دکتر سیدعلی علویان و سید رضا احسانی اسکویی) رتبه اول

بخش IT به عنوان استاد برتر در بخش IT و نیز ارائه مجموعه طرح‌های یکپارچه خدمات مشتریان ارتباطات سیار (دکتر حمیدرضا ربیعی ) رتبه اول

طراحی و چاپ تمبر سه بعدی (برجسته بینی ) به روش آتواستریوگرام پله ای (غیرپیوسته) ایجاد تحول و نوآوری در طراحی تمبر( مریم چمنی ) رتبه سوم



برگزیدگان نهایی کارگروه کیفیت و ارائه خدمات شبکه ای :



ارزیابی اپراتورها

اپراتور SAP شرکت ارتباطات ماهواره ای سامان رتبه اول

شرکت پارس ارتباطات (Pars Telecom) رتبه دوم

شرکت آرین ماهواره رتبه سوم



اپراتور PAP شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل) رتبه اول

شرکت پارسان لین ارتباطات رتبه دوم



اپراتورهای شبکه تلفن ثابت شرکت مخابرات استان خراسان رضوی رتبه دوم

شرکت مخابرات استان قم رتبه سوم



اپراتورهای شبکه ارتباطات سیار همراه اول و ایرانسل تقدیر و تشکر برای موفقیت و تلاش روزافزون در سال‌های آتی



برگزیدگان نهایی کارگروه آموزش و اطلاع رسانی :



محور بهره‌گیری دانشگاهها ،‌مراکز و موسسات علمی و آموزشی از زیرساخت‌های آموزش مجازی

دانشکده آموزش الکترونیک دانشگاه شیراز رتبه اول

واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی رتبه سوم



محور ارائه آموزش‌های ضمن خدمت با رویکرد ICT

بنیاد ICDL رتبه دوم

مجتمع فنی تهران رتبه دوم

موسسه جئو جبرای تهران رتبه سوم



محور فعالیت پایگاه‌های اطلاع رسانی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

بانک مسکن رتبه سوم



محور ساماندهی ارتباطات مردمی و پاسخگویی دستگاههای دولتی و سایر سازمان‌ها بر بستر ICT

مرکز ارتباطات دولت و مردم نهاد ریاست جمهوری رتبه اول

دفتر ارتباطات مردمی استان یزد (سامد استانداری یزد) رتبه سوم



محور سمینار یا همایش آموزشی در زمینه ICT

گروه علمی تحلیلی طیف رتبه دوم



محور مقاله ،‌یادداشت ، مصاحبه ،‌گزارش و اخبار در زمینه ICT

مقالات برگزیده آموزش الکترونیک / مهارت تفکر انتقادی جمعی در محیط یادگیری مجازی/ پروسیدیا / دایرکتوری مقالات و هیات های علمی تحت ISI / دکتر زهره خوش نشین رتبه دوم

اقتصاد الکترونیک/ اثر اینترنت بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر/ فصلنامه علمی پژوهشی بیمه / دکترغدیر مهدوی رتبه سوم



برگزیدگان نهایی کارگروه توسعه صادرات حوزه ICT :



گروه ارتباطات ماهواره ای سامان تقدیرنامه

شرکت سامانه همراه پیچک تقدیرنامه

شرکت آفتاب رایانه تقدیرنامه

شرکت قاصدک سامانه تقدیرنامه



برگزیدگان نهایی کارگروه کارآفرینی و توسعه کسب و کار :



شرکت خدمات انفورماتیک کارآفرینی و توسعه کسب و کار و ارائه خدمات رتبه اول



برگزیدگان نهایی کارگروه ارائه خدمات و محتوا :



ارائه خدمات الکترونیک شهری

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران اطلاع رسانی وارائه خدمات الکترونیک شهری رتبه اول

شرکت پژوهش و توسعه ناجی (نیروی انتظامی) ساماندهی ارتباطات مردمی و ارائه خدمات الکترونیک شهری رتبه اول

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ‌مشهد رتبه دوم