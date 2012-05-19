احمد خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار دومین مجلد از سه اثر تالیفی خود با موضوع مثنوی معنوی اظهار کرد: بعد از انتشار کتاب «آسمان‌های دگر» که راهنمای پژوهش در مثنوی معنوی بود به تصحیح متن مثنوی معنوی پرداختم و اصرار داشتم که یک ویرایش دقیق و فنی از مثنوی ارائه داده و اشکالات و غلطهای موجود در نسخه نیکلسون را برطرف کرده و در کنار آن امکاناتی را فراهم کنم که بتواند مشکلات پژوهشگران را در رجوع به مثنوی رفع کند.

وی ادامه داد: در تصحیح من از مثنوی متن و ترجمه تمام آیاتی از قرآن کریم و نیز احدایثی که در مثنوی مورد استفاده قرار گرفته، درج شده است. برای این موضوع در متن مثنوی هم به گونه‌ای با اضافه کردن نشانه‌ها و برخی علامت‌ها سعی شده است تا مخاطب به شکلی مجزا و با نمادهای معین به آیه‌ها و احادیثی که در انتهای کتاب درج شده است ارجاع داده شود. براین اساس مخاطب این کتاب به روشنی می‌تواند استنادات مولوی در سرایش هر بین از مثنوی را بازشناسی کند.

رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی افزود: در این تصحیح تمام عبارات عربی مثنوی در قالب ترکیب، کلمه و حتی جمله به فارسی ترجمه شده است و به ترتیب حضور در متن در انتهای کتاب درج شده است.

خاتمی ادمه داد: این تصحیح همچنین دارای یک نمایه توصیفی است که در آن پیش از اینکه بگوییم فلان نام و یا مکان خاص در کدام ابیات درج شده است، تعریفی از آن عبارت را در خود درج کرده‌ است. در کنار آن نیز فرهنگی از لعات نادر و دشوار موجود در مثنوی نیز برای این کتاب تعریف شده است که رجوع مخاطب به ویژه مخاطب دانشجو به متن مثنوی را راحت می‌کند.

وی همچنین گفت: این تصحیح همچنین فهرستی از قصص و حکایاتی از مثنوی را نیز دارد که با یک راهنمای دست‌یابی به قصه‌ها و حکایات نیز همراه شده است. یعنی اگر کسی بخواهد بداند چند قصه از مثنوی درباره حضرت موسی (ع) است می‌تواند نام موسی را در فهرست راهنما دنبال کرده و تعداد قصه‌های مرتبط با نام او را ببیند و با توجه به شماره آنها در متن جستجویشان کند.

خاتمی همچنین از تالیف و انضمام یک کشف الابیات به این تصحیح خبر داد و افزود: این کتاب مقدمه‌ای 50 صفحه‌ای درباره چگونگی نگارش مثنوی، استخدام آیات و روایات، اندیشه مولانا و موضع او در برابر سایر افکار و اندیشه‌ها نیز با خود به همراه دارد.

به گفته خاتمی، این تصحیح در 2هزار صفحه و به صورت تک جلدی از سوی مرکز نشر دانشگاهی منتشر شده است و انتشار تمام این موضوعات در قالب یک کتاب نیز بزرگ‌ترین مزیت آن به شمار می‌رود.

رئیس دانشگده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی در ادامه از انتشار کتابی با عنوان «مثنوی موضوعی» خبر داد و گفت: در این کتاب تمام موضوعات مندرج در داستان‌های مثنوی را به ترتیب حروف الفبا در دست تالیف قرار دادم تا پژوهشگران بتوانند به صورتی آسانتر و راحتتر اطلاعاتی درباره حضور مفاهیم گوناگون در مثنوی بدانند.