4.8 میلیون قطعه فیل ماهی در خزر رهاسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رازقی در حاشیه رهاسازی بچه ماهیان خاویاری در گرگانرود افزود: رهاسازی بچه ماهیان خاویاری یکی از موضوعات مهم در امر بازسازی ذخایر دریای خزر است.

وی گفت امروز برای اولین بار در کشور با رهاسازی بچه ماهیان خاویاری گونه فیل ماهی در اوزان بالای 60 گرم گام بلندی در جهت حفظ و احیای ذخایر ارزشمند دریای خزر صورت گرفت.

رازقی با عنوان اینکه در سال های گذشته نیز رهاسازی این گونه بچه ماهی خاویاری در اوزان سه تا چهار گرم صورت گرفته بود تصریح کرد: رهاسازی این گونه ارزشمند در اوزان بالای 60 گرم دارای قدرت ماندگاری بالا است و در نتیجه می تواند در امر احیا و بازسازی دریای خزر می تواند نقطه مثبتی باشد.

وی گفت در سال گذشته تکثیر پاییزه این گونه ماهی در مرکز تکثیر ماهیان خاویاری شهید مرجانی صورت گرفت ورهاسازی امروز ماحصل تلاش کارشناسان در سال گذشته است.

رازقی اظهار امیدواری کرد با انعکاس این موضوع همه کشورهای دنیا بخصوص کشورهای حوزه دریای خزر بدانند ایران هدف بازسازی و احیای ذخایر گرانقدر دریای خزر را دارد و در همین راستا گام های بلندی در جهت پرورش نیز برداشته است.

رئیس سازمان شیلات ایران در ادامه یاد آور شد: با گسترش و توسعه چنین فعالیت هایی در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بستر مناسبی در زمینه تولید، اشتغال و ارز آوری برای کشور صورت می گیرد که این خود حمایت های همه جانبه دولت را در این زمینه می طلبد.