هزار بابلی با مدیران مازنی دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و پنجمین دیدار مردمی استاندار مازندران، هزار و 95 نفراز مردم بابل در مصلای نماز جمعه این شهرستان با استاندار، معاونان استاندار، مدیران ستادی استانداری و دستگاههای اجرایی استان و روسای بانکها دیدار داشتند و مشکلات خود را آنها بیان کردند.



دیدار مردمی استاندار و مدیران استان در شهرستان بابل در مصلای نماز جمعه این شهرستان آغاز و تا اقامه نماز جمعه ادامه داشت.



از این تعداد ملاقات کنندگان 766 نفر مرد و329 نفر زن بودند که اشتغال با 311 مورد بیشترین فراوانی درخواستها را از آن خود کرده بود و پس از آن درخواست وام و تسهیلات با 188، مسکن با 36، مساعدت مالی با 53 و مشکلات عمرانی و روستایی با 124 مورد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.



معاونان استاندار، مدیران کل ستادی استانداری، 34 مدیر‌کل، 18 معاون یا قائم مقام دستگاه‌های اجرایی و 71 نفر از روسای شهرستانی برای بررسی مشکلات مردم حضور داشتند.

مازندران دارای 19 شهرستان و سه میلیون نفر جمعیت است.