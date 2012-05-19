به گزارش خبرگزاری مهر رمضان‌زاده فارغ‌التحصیل رشته کارگردانی است و پیش از این فیلم نیمه‌بلند "بشیر" را ساخته بود که در جشنواره نانت فرانسه و چند کشور دیگر موفق به دریافت جایزه شد. وی همچنین سال‌ها دستیار مسعود جعفری جوزانی و چند کارگردان دیگر بوده و آخرین فعالیت وی همکاری در مجموعه "درچشم باد" است.

"حکایت عاشقی" قصه عشق یک خبرنگار ایرانی به یکی از آوارگان شیمیایی حلبچه است که منجر به ازدواج آنها می‌شود، اما آثار رو حی و جسمی ناشی از بمباران شیمیایی باعث مشکلاتی در زندگی زناشویی آنها می‌شود که تاثیر آن تا امروز ادامه دارد.

نگارش این فیلمنامه برعهده خود رمضان زاده بوده و به گفته وی برای روایت این داستان تمام فیلم‌های مستند و عکس‌های موجود از این واقعه از نظر گذارنده شده و یک سال و نیم به همراه میعاد راشدی صرف تحقیقات آن شده است.

رمضان‌زاده قصد دارد تا به محض دریافت پروانه ساخت فیلم را برای نمایش در جشنواره سی‌ویکم فجر آماده کند. این فیلم قرار است در تهران، کردستان و عراق فیلمبرداری شود و مسعود جعفری‌جوزانی تهیه‌کنندگی آن را برعهده دارد.