معرفی کتاب مبانی تربیت از دیدگاه قرآن در برنامه مصباح

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه مصباح کتاب مبانی تربیت از دیدگاه قرآن به قلم محمد بهشتی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معرفی می شود.

محمد بهشتی در مقدمه درباره هدف خود را از نگارش این کتاب که تحقیقات آن از سال 1378 تا 1386 به طول انجامیده، تبیین مبانی تربیت از منظر قرآن کریم بیان کرده و آورده است: کتاب مبانی تربیت از دیدگاه قرآن می‌کوشد نوع نگرش و رویکرد قرآن کریم درباره انسان، شئون وجودی و ویژگی‌های روانی او را که تأثیرگذار در تار و پود نظام تربیتی دینی است، بررسی کند؛ به عنوان مثال در این کتاب از ساحت‌های وجود انسان و زیرساخت‌های معرفت‌‌شناختی که تعلیم و تربیت بر آن‌ها استوار است نظیر امکان معرفت، ابزار معرفت، روش معرفت، و نیز مبانی نظیرمراتب هستی، ویژگی‌های نظام هستی، موجودات آسمانی و زمینی‌ تأثیرگذار بر انسان سخن گفته می شود.

مبانی تربیت از دیدگاه قرآن کوشیده است تا نوع نگرش و رویکرد قرآن کریم درباره انسان و شئون وجودی و ویژگی های روانی او را که تأثیرگذار در تار و پود نظام تربیتی دینی است مورد بررسی قرار دهد.

این کتاب در پنج فصل نگارش یافته است؛ در فصل اول واژه ها و مفاهیم و اصطلاحات مربوط به این بحث تبیین شده است.

فصل دوم به مبانی انسان شناختی تربیت از منظر قرآن کریم اختصاص یافته است. در این راستا انسان، ساختار، ویژگی ها، قابلیت ها و شوون وجودی او بررسی شده است. انسان موجودی دوساحتی، پیوند روح و بدن، اصالت روح، جاودانگی، فطرت، عقل، عواطف، ذوق هنری، تأثیرگذاری، اختیار، اجتماعی بودن، عزت خواهی، مکانت و کرامت و کمال جویی از مباحثی است که در این فصل به آنها پرداخته شده است.

فصل سوم مربوط به مبانی هستی شناسی تربیت از منظر قرآن کریم است. این مبانی، وابستگی و نیاز، هدایت یافتگی، نظم و قانونمندی، هدفمندی، شعور و آگاهی، آیت بودن، گستره بیکران هستی، عوالم هستی، رابطه خدا با جهان هستی، نظام تدبیر جهان، هستی برای انسان، سنت های تربیت ساز، پایان پذیری جهان طبیعت و نظام اخروی برشمرده شده است.

فصل چهارم این اثر به مبانی معرفت شناسی تربیت از منظر قرآن کریم اختصاص یافته است. فصل پایانی به تبیین بیشتر اصل ارتباط و نحوه ارتباط مبانی تربیت با مسایل تربیتی پرداخته است، در این فصل ارتباط اهداف، اصول و روش های تربیتی با مبانی تربیت بیان شده است. در این برنامه "محمد بهشتی" نویسنده این کتاب ارزنده در خصوص اثر خود توضیحاتی را بیان می کند.

برنامه مصباح کاری از گروه قرآن و معارف عمومی است که شنبه های هر هفته از ساعت 21:5 به مدت 50 دقیقه به سردبیری مونا توسلی، تهیه کنندگی منصوره خسروی و گویندگی محمد مطلب پخش می شود و علاقه‌مندان می‌توانند عنوان کتاب ها و پایان نامه هایی با مضامین قرآنی را که در سطح کشوری و یا بین المللی مورد تقدیر قرارگرفته برای معرفی به شماره 30000100 پیامک کنند.