ایران از ظرفیت صنایع خلاق برای روایت تاریخ غافل مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، رونمایی بازی رومیزی «نبرد ۱۲» با حضور ؛ مصطفی اخوان، مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری میراث فرهنگ و تمدن پارس؛ داریوش سجادی، فعال حوزه بین‌الملل و مقاومت؛ یاسین کیخا، رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور؛محمدحسین آشتیانی، دبیر کارگروه توسعه صنایع خلاق و معاونت فناوری وزارت علوم چهارشنبه ۲۸ مرداد در کارستان بهارستان برگزار شد.

مصطفی اخوان، مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری میراث فرهنگ و تمدن پارس، درباره فعالیت مؤسسه فرهنگی هنری میراث فرهنگ و تمدن پارس در حوزه تولید اسباب‌بازی گفت: ما یک مؤسسه فرهنگی هنری هستیم که تقریباً ۱۳ سال است در حوزه تولید اسباب‌بازی فعالیت می‌کنیم و محصول شناخته‌شده ما «فرهنگ و تمدن» یا همان پازل‌های تاریخی ایرانی است.

اخوان، با اشاره به شکل‌گیری دغدغه هویت در دوران فعالیت فرهنگی خود گفت: ما در دهه ۷۰، دیدیم که رهبر شهید انقلاب درباره بحث هویت بسیار سخنرانی می‌کردند. ما در آن زمان، به خاطر اینکه در یک مجموعه فرهنگی فعال بودیم، اقدام به برگزاری یک نمایشگاه کردیم به نام «نمایشگاه هویت دینی». در آنجا درباره اینکه هویت چیست و فرآیند شکل‌گیری هویت چگونه است، فعالیت‌هایی داشتیم.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری میراث فرهنگ و تمدن پارس، درباره تأثیر این نمایشگاه بر مسیر مطالعاتی و فعالیت‌های فرهنگی خود گفت: خاطرم هست که اولین مطالعه جدی من، که با آن اتفاق شکل گرفت، نزدیک به سه ماه مطالعه جدی بود. همان‌جا بود که حضرت آقا در حوزه مطالعه و سن نوجوانی و ابتدای جوانی، انگیزه زیادی در ما برای ورود به بحث هویت ملی ایجاد کردند.

او، با اشاره به آغاز فعالیت‌های خود در حوزه رسانه و طراحی پازل‌های تاریخی بیان کرد: در سال ۸۲ وارد حوزه رسانه شدیم و یک‌سری فعالیت‌ها را انجام دادیم تا رسیدیم به سال ۸۶ که ایده طراحی پازل «بنای تاریخ ایران» تعریف شد؛ آن هم با همین هدف، یعنی موضوع هویت.

اخوان، با اشاره به حوادث جنگ ۱۲ روزه و تأثیر آن بر شکل‌گیری ایده محصول جدید بیان کرد: جنگ ۱۲ روزه از این جهت برای ما مهم بود که بالاخره عناصر قدرت ما، شامل دانشمندان، سرداران و افراد خاص به شهادت رسیدند. اینجا بود که تصمیم گرفتیم بازی را طراحی کنیم.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری میراث فرهنگ و تمدن پارس، درباره فرآیند تولید محصول «نبرد ۱۲» و هدف از طراحی آن گفت: «نبرد ۱۲» نزدیک به ۱۲ ماه طول کشید تا به تولید برسد و این قابلیت را دارد که ان‌شاءالله برای روایت، شیوه‌ای جدید و متفاوت باشد و به روایت تاریخ کمک کند. با شهادت حضرت آقا در روز اول جنگ رمضان ما فقط به افتخار ایشان، یک کارت که در عملیات ویژه بازیکن هست، به محصول اضافه کردیم.

هنر و سرگرمی می‌تواند دستاوردهای ایران را از مرزها عبور دهد

یاسین کیخا، رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور با اشاره به ضرورت تبدیل ارزش‌های اجتماعی به محصولات فرهنگی و هنری بیان کرد: ما بلد نیستیم ارزش‌های عمیق اجتماعی خودمان را تبدیل کنیم به یک محصول قابل استفاده و جذاب، اما امروز بالاخره شاهد یکی از مصادیق مثبت این اتفاق هستیم؛ یعنی یک موضوع مهم راهبردی را تبدیل کردیم به محصولی که روی میز بچه‌ها بنشیند و آن‌ها ببینند، استفاده کنند و لذت ببرند.

کیخا، افزود: امروزه عرصه نبرد دیگر حوزه فناوری سخت نیست، بلکه حوزه نرم است و حوزه نرم، جزئی از جنگ است. بچه‌های فعال در حوزه زیست‌بوم صنایع خلاق، این موضوع را درک کردند و اتفاقی که امروز در رونمایی از بازی افتاده، نشان می‌دهد که قدرت فقط در قدرت سخت نیست، بلکه در اذهان نیز وجود دارد. هنر و سرگرمی این است که دستاوردهای ما را از مرزها عبور بدهد. ما که در دورترین نقطه جهان هستیم، اگر مثلاً این بازی ترجمه شود و به کشورهای دیگر صادر شود، حامل پیام‌های بسیاری خواهد بود.

غفلت از صنایع خلاق، هم به اقتصاد و هم به هویت و روایت تاریخی ایران آسیب زده است

محمدحسین آشتیانی، دبیر کارگروه توسعه صنایع خلاق معاونت فناوری وزارت علوم، با اشاره به جایگاه صنایع خلاق، ضرورت توجه بیشتر به این حوزه را مورد تأکید قرار داد و گفت: یک غفلت بزرگ در ایران داریم و آن توجه به نقش صنایع خلاق در اقتصاد ماست. الان متوجه می‌شویم که این غفلت چه آسیب‌هایی به ما زده است. نگاه بکنید، یک کشور متوسط به بالا از لحاظ جایگاه صنایع خلاق و فرهنگی، که اعم از سینما، صنایع دستی، گردشگری و هنرهای مختلف می‌شود، یک کشور متوسط چقدر از درآمد اقتصادی‌اش را به این حوزه اختصاص می‌دهد.

آشتیانی، درباره برنامه برخی کشورهای منطقه برای توسعه اقتصاد خلاق افزود: کشورهای همجوار ما مثل امارات، هدفش را گذاشته تا دو، سه سال آینده، تا حدود ۷ الی ۸ درصد درآمدش را به این مسئله اختصاص بدهد. نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، اعم از بریتانیا تا ایالات متحده، ه جایگاه درآمد اقتصادی خلاق، جایگاه بسیار بالایی دارد. صنعت انیمیشن در ژاپن از صنعت فولاد کشورهای بزرگ استراتژی قوی‌تری در زمینه صنایع خلاق و اقتصاد خلاق دارند اما ما متوجه اهمیت صنایع خلاق نیستیم. بزرگ‌ترین مسئله هویتی است که ایجاد می‌کند. ما از این غفلت کردیم.

دبیر کارگروه توسعه صنایع خلاق معاونت فناوری وزارت علوم، غفلت از صنایع خلاق را از منظر هویتی نیز دارای پیامدهای جدی دانست و تصریح کرد: نکته بعدی که می‌خواهم بگویم، از آن غفلت کردیم، بازتعریف تاریخ و روایت است. ما در طول این دوران، بعد از انقلاب، توجه نکردیم که دشمن کاملاً و به صورت مداوم دارد بازتعریف می‌کند و روایت می‌کند و این توسط ما غفلت شده است. چرا کشور همجوار من، که ترکیه است، در صنعت بازی هزار استودیو فعال دارد؟ این نکته باید برای مادوباره یادآوری شود که هرچه سریع‌تر در ساختار فرهنگی خودمان و ساختار حکمرانی فرهنگی بازتعریفی بکنیم.

نباید از ظرفیت قهرمانان واقعی ایران غافل شویم

داریوش سجادی، فعال حوزه بین‌الملل و مقاومت، درباره نقش مؤثر هنر در جنگ‌های امروز گفت: هنر اکنون نقش بسیار مؤثری در جنگ‌ها ایفا می‌کند. برنامه‌ها و محتواهایی که توسط بچه‌های ایرانی ساخته شده‌اند، آن‌قدر اثرگذار بودند که تأثیر آن‌ها در آمریکا کمتر از موشک‌های ما نبود؛ چراکه تهیه‌کننده آن با فرهنگ و زبان آمریکایی به‌خوبی آشنا بود و توانست تأثیر زیادی بر مخاطبان بگذارد.

سجادی با اشاره به مغفول ماندن ظرفیت‌های هنر در کشور بیان کرد: هنر به اندازه‌ای که باید، مورد توجه قرار نگرفته و اهمیت لازم به آن داده نشده است؛ اما با حضور عزیزانی که در این کانون فعالیت می‌کنند، امیدوارم این خلأ جبران شود. من از آمریکا می‌آیم؛ کشوری که در آن، حرف اول را هالیوود می‌زند. هالیوود برای جامعه، هنجارساز است و نقش مهمی در شکل‌دهی به فرهنگ و الگوهای اجتماعی دارد.

فعال حوزه بین‌الملل و مقاومت با اشاره به نقش سینمای غرب در قهرمان‌سازی افزود: در سینمای غرب، شخصیت‌هایی را می‌بینیم که به عنوان قهرمان معرفی شده‌اند. برای مثال، جیمز باند را داریم که یک شخصیت قهرمانانه انگلیسی است و هالیوود از این شخصیت‌ها قهرمان ساخته است. آمریکا نیز برای جامعه‌ای که با خلأ قهرمان مواجه بود، شخصیت‌هایی مانند اسپایدرمن و دیگر شخصیت‌های مشابه را خلق کرده است.

او، با اشاره به ظرفیت ایران در معرفی قهرمانان واقعی کشور تصریح کرد: جامعه ایران مملو از قهرمان است که نمونه آن شهید سلیمانی است. وقتی ما چنین قهرمانانی داریم، خیلی حیف است که از این ظرفیت در هنرمان و برای انتقال این مفاهیم استفاده نکنیم. ما می‌توانیم بر اساس همین الگوهای واقعی پیش برویم و از ظرفیت قهرمانان واقعی کشور برای تولید آثار هنری و انتقال پیام‌های فرهنگی استفاده کنیم.