حسن تقدس‌نژاد فومنی، معاون اداری مالی سازمان صداوسیما درباره خرید پخش زنده مسابقات فوتبال یورو 2012 به خبرنگار مهر گفت: ما از هفته گذشته اقدام به خرید امتیاز پخش زنده این مسابقات کردیم. البته صحبت‌های انجام شده هنوز در مرحله مذاکره و این امتیاز خریداری نشده است.

وی درباره رقم پیشنهادی خرید این امتیاز گفت: رقمی که برای خرید به ما گفته شده خیلی بالاست. در واقع 10 برابر دوره‌های قبل است و طبق عرف نیست.

معاون اداری مالی سازمان صداوسیما ادامه دارد: در دوره‌های قبل قیمت پیشنهادی آنها چهار میلیارد تومان بوده ولی در این دوره 40 میلیارد شده است. البته ما امتیاز پخش مسابقات یورو را خریداری می‌کنیم اما نه با این قیمت.

تقدس‌نژاد اعلام کرد: آنها به دنبال پول هستند و ما به دنبال انجام کار درست هستیم. به همین دلیل حتما امتیاز پخش زنده مسابقات فوتبال یورو 2012 را با قیمت عادلانه خریداری می‌کنیم.

خرید پخش زنده مسابقات فوتبال از سوی سازمان صداوسیما مسئله دیروز و امروز نیست و هر سال ایران دیرتر از بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس اقدام به خرید این امتیاز می‌کند. البته مسئولان همیشه آنقدر دیر اقدام به خرید امتیاز پخش بازی‌ها می‌کنند تا قیمت‌ها کاملا شکسته شود.

البته پخش بازی‌ها بدون آنکه حق پخش آن خریداری شود در برنامه "پارک ملت" هم از سوی سیامک رحمانی سردبیر روزنامه تماشا و یکی از ورزش نویسان کشورمان مطرح شد و او اعلام کرد پخش زنده این مسابقه بدون خرید حق پخش اشکال شرعی دارد. گرچه با هدایت مجری این بحث به سرانجام مشخصی نرسید.

از سوی دیگر با راه‌اندازی پخش آزمایشی شبکه ورزش اختلافاتی میان شبکه سه و ورزش برای پخش مسابقات یورو و المپیک هم ایجاد شده است. البته شبکه سه برای قانع کردن مسئولان صدا و سیما لیگ قهرمانان اروپا را به شکل منظم پخش کرد تا بتواند مسابقات فوتبال یورو 2012 را پخش کند.

البته قبل از ایام نوروز هم پخش مسابقات فوتبال از شبکه سه حذف شد و پخش سریال‌های طنز شبانه که با ایرادهای عمده‌ای روبه‌رو بود همچون "خانه اجاره‌ای" جایگزین شده بود که مورد انتقاد مردم قرار گرفت، به همین دلیل دوباره پخش مسابقات از سر گرفته شد.

مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا - یورو 2012 - از روز 19 خردادماه سالجاری از دو کشور لهستان و اوکراین آغاز خواهد شد و 16 تیم برتر اروپا در چهار گروه چهار تیمی تا روز 11 تیرماه به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.