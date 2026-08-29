واژگونی پراید در شهرستان دیّر ۴ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با اعلام به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور آبدان به دیر بعد از روستای جاشک با ۴ سرنشین بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ آبدان ، دوراهک و امداد و نجات هلال احمر به محل حادثه اعزام شد.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر افزود: در این حادثه ۴ نفر از ناحیه سر ، صورت، گردن، دست و پا دچار صدمه شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، توسط تکنسین های فوریت های پزشکی به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان منتقل شدند.

وی با بیان اینکه آتش نشانی آبدان نیز در عملیات رهاسازی مصدومین از خودرو مشارکت داشتند اضافه کرد: مصدومین این حادثه همگی آقا و ۴۲ تا ۴۸ ساله بودند.

ناظمیان پور تصریح کرد: علت این حوادث توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.