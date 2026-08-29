شمقدری: مدیریت و اصلاح الگوی مصرف راهکار اصلی عبور از چالش آب است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله شمقدری بعدازظهر شنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های هفته دولت شهرستان قوچان با تأکید بر ضرورت توجه به مسئله آب، اظهار کرد: مسئله آب تنها مشکل قوچان، خراسان رضوی یا ایران نیست بلکه یکی از چالش‌های اساسی امروز دنیاست و برای عبور از این چالش باید به سمت مدیریت مصرف، اصلاح الگوی مصرف و استفاده از راهکارهای نوین حرکت کنیم.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی افزود: حدود ۴۱۰ میلیارد مترمکعب نزولات آسمانی سالانه در کشور داریم که بخش قابل توجهی از آن تبخیر می‌شود و تنها بخش محدودی از این منابع در اختیار ما قرار می‌گیرد بنابراین مدیریت منابع آبی با شرایط موجود کار بسیار دشواری است.

وی ادامه داد: راهکار عبور از بحران آب صرفاً حفر چاه‌های بیشتر نیست، امروز صدها حلقه چاه در دشت مشهد و چناران برای تأمین آب مشهد حفر شده اما این مسیر نمی‌تواند راه‌حل پایدار مسئله آب باشد، راه اصلی اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف است و این موضوع نیز با همراهی مردم، نخبگان و اندیشمندان امکان‌پذیر خواهد بود.

شمقدری با تأکید بر ضرورت توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب تصریح کرد: باید بپذیریم که دیگر از میزان بارندگی‌ها و آب‌های گذشته خبری نیست و لازم است منابع موجود را مدیریت و بهینه مصرف کنیم.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه شوراهای اسلامی، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های اندیشه‌ورز باید برای مدیریت منابع آب چاره‌اندیشی کنند و راهکارهای جدید و خلاقانه ارائه دهند، خاطرنشان کرد: یکی از حوزه‌های مهم مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و توسعه مجتمع‌های گلخانه‌ای است چراکه بخش عمده‌ای از مصرف آب کشور در حوزه کشاورزی انجام می‌شود و با اصلاح الگوی کشت و شیوه‌های تولید می‌توان مصرف آب را کاهش داد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر فناوری‌های نوین و اندیشه‌ورزی گفت: همان‌طور که در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب بر فناوری‌های نوین، فکر و اندیشه‌ورزی تأکید شده است باید برای حل مسئله آب نیز دور هم جمع شویم، مشورت کنیم و راه‌های نو و خلاقانه پیدا کنیم چراکه آب یک مسئله جدی و نیازمند حل مسئله است.

شمقدری با بیان اینکه بخشی از مشکلات حوزه انرژی نیازمند مدیریت بهتر است، اظهار کرد: مسئله برق نیز در کنار سایر چالش‌ها نیازمند توجه و مدیریت است و باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات تلاش کنیم.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت انسجام اجتماعی در شرایط کنونی افزود: یکی از مسائل محوری که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید دارند انسجام داخلی است، ما گاهی اوقات بیش از اندازه با یکدیگر درگیر می‌شویم در حالی که راه برون‌رفت از شرایط موجود، انسجام اجتماعی، وحدت، همدلی، صمیمیت و هم‌افزایی است.

وی تأکید کرد: مردم در همه عرصه‌ها پای کار بوده‌اند و در دوران دفاع مقدس نیز مردم مدیریت جنگ هشت‌ساله را بر عهده داشتند بنابراین ما بسیار مدیون مردم هستیم و باید برای خدمت‌رسانی به آنان تلاش مضاعف داشته باشیم.

شمقدری ادامه داد: همه مشکلات را نمی‌توان یک‌باره حل کرد اما باید چالش‌ها را به‌درستی شناسایی، اولویت‌بندی و برای آنها راهکار پیدا کنیم و در مسیر اعتلای کشور و خدمت‌رسانی به مردم، تلاش جدی و همه‌جانبه داشته باشیم.