به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت بعد از ظهر شنبه با حضور استاندار کرمان و نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی، خط انتقال برق ایستگاههای پمپاژ شماره یک و دو سد شهیدان امیرتیموری شهرستان رابر به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با هدف تأمین برق ایستگاههای پمپاژ شماره یک و دو سد شهیدان امیرتیموری در شهرستان رابر اجرا شده است.
اجرای این خط انتقال برق به طول ۳۲ کیلومتر، توسط شرکت ملی صنایع مس ایران انجام شده و با احتساب قیمت روز، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری برای اجرای آن صورت گرفته است.
این پروژه همزمان با هفته دولت و در راستای تکمیل زیرساختهای مورد نیاز سد شهیدان امیرتیموری و تقویت زیرساختهای توسعهای شهرستان رابر به بهرهبرداری رسید.
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