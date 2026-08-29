حادثه برای عامل شهرداری میگون هنگام تخریب ساختمان غیرمجاز پلاک ۲۰

بیژن کی‌شمس در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه برای عوامل اجرایی تخریب یک ساختمان ۱۰ طبقه و ۳۰ واحدی غیرمجاز در پلاک ۲۰ میگون خبر داد.

کی‌شمس با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: عملیات تخریب این ساختمان با استفاده از پتک و هوابرش در حال انجام بوده و هیچ‌گونه ماده منفجره‌ای در عملیات مورد استفاده قرار نگرفته است.

وی افزود: حادثه رخ داده از جمله حوادث ناشی از کار بوده و فردی که زیر آوار گرفتار شده بود، از محل خارج شده است و وضعیت جسمانی وی همچنان در دست بررسی قرار دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات با بیان اینکه این ساختمان علاوه بر پرونده مربوط به اراضی ملی، دارای حکم ماده ۱۰۰ شهرداری نیز بوده است، گفت: شهرداری نیز در موضوع این ساختمان دخیل بوده و فرد حادثه‌دیده از عوامل شهرداری میگون بوده است.

کی‌شمس ادامه داد: پیش از انجام عملیات، هشدارهای لازم به عوامل اجرایی داده شده بود، اما فرد مذکور به هشدارهای ارائه‌شده توجه نکرده و در جریان عملیات تخریب دچار حادثه شده است.

گفتنی است عملیات اجرای حکم قطعی دادگاه برای قلع‌وقمع و اعاده به وضع سابق این ساختمان ۱۰ طبقه و ۳۰ واحدی در پلاک ۲۰ میگون شمیرانات، که در زمینی به مساحت تقریبی سه هزار و ۶۵۰ مترمربع از اراضی ملی احداث شده، آغاز شده است.