طرح کاداستر در ۸۰ درصد اراضی کشاورزی شهرستان گناوه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل رفعتی بعد از ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران با گرامیداشت هفته دولت، به اقدامات جهاد کشاورزی شهرستان گناوه در حوزه تنظیم بازار اشاره و اظهار کرد: در سال جاری با وجود شرایط و مشکلات موجود ، بخش کشاورزی شهرستان با کمترین چالش مواجه بود در حوزه کالاهای اساسی تلاش شد نیاز بازار شهرستان به‌موقع تأمین شود و از نظر تأمین کالاهای اساسی و وجود اقلام مورد نیاز در بازار، شرایط مطلوبی داشتیم.

رفعتی ادامه داد: در حوزه جذب سهمیه کالاهای اساسی نیز گناوه عملکرد خوبی داشت و پس از شهرستان‌های بوشهر و دشتستان، در جایگاه سوم استان قرار گرفتیم.

وی تصریح کرد: تلاش مجموعه جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط این بود که حتی در شرایط افزایش قیمت‌ها، اجازه ندهیم مردم با کمبود کالاهای اساسی مواجه شوند.

برداشت ۱۵ تن گندم در گناوه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه با اشاره به وضعیت تولید گندم در سال زراعی گذشته گفت: سال خوبی را در حوزه برداشت گندم پشت سر گذاشتیم و عملکرد شهرستان مطلوب ارزیابی شد.

وی افزود: امسال حدود ۶۰ کمباین در عملیات برداشت گندم شهرستان فعالیت داشتند و در نهایت حدود ۱۵ هزار تن گندم دیم در شهرستان تولید و تحویل مراکز خرید شد که که این میزان، گناوه را در جایگاه سوم استان قرار داد و نسبت به سال قبل رشد ۱۰۰ درصدی داشت.

مشکل سوخت تراکتورداران در حال پیگیری است

رفعتی با اشاره به مشکلات حوزه سوخت گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه زراعت ، موضوع سوخت تراکتورها است که با پیگیری رئیس سازمان جهاد کشاورزی و فرماندار شهرستان، امیدواریم این مشکل در آینده نزدیک برطرف شود.

وی افزود: با توجه به آغاز فصل زراعی جدید، جلسه ستاد کشت شهرستان به‌زودی با حضور فرماندار برگزار خواهد شد و تلاش می‌کنیم با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده، تدابیر لازم برای حمایت بیشتر از کشاورزان اتخاذ شود.

رفع تداخلات اراضی کشاورزی گناوه

مدیر جهاد کشاورزی گناوه در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه امور اراضی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی شهرستان در کمیسیون مربوط به رفع تداخلات تعیین تکلیف شده و این موضوع روند صدور اسناد کشاورزی را برای کشاورزان و باغداران تسهیل کرده است.

وی بیان کرد: ۸۰ درصد اراضی کشاورزی شهرستان گناوه تاکنون کاداستر و رفع تداخل شده است و با اجرای کمیسیون ماده ۵۴، روند صدور اسناد مالکیت برای کشاورزان و باغداران تسهیل خواهد شد.

رفعتی گفت: با رفع تداخلات میان اراضی ملی و مستثنیات، بخشی از اراضی مردم آزاد شده و زمینه برای صدور اسناد مالکیت کشاورزی فراهم شده است.

راه‌اندازی سردخانه و فرآوری آبزیان در بندر ریگ

وی با اشاره به طرح‌های مهم اقتصادی در شهرستان گناوه گفت: یکی از طرح‌های مهمی که در هفته دولت امسال با حضور استاندار به بهره‌برداری خواهد رسید، طرح سردخانه، عمل‌آوری و فرآوری آبزیان و میگو در شهرک صنعتی بندر ریگ است.

رفعتی با اشاره به اینکه ارزش روز این طرح حدود ۶۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود افزود: این طرح در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع اجرا شده و برای حدود ۵۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی این واحد موجب تکمیل زنجیره تولید و بسته‌بندی آبزیان در شهرستان می‌شود، اظهار کرد: گناوه از شهرستان‌های دارای ظرفیت بالای پرورش میگو است و چهار سایت پرورش میگو در شهرستان فعالیت دارند.

مدیر جهاد کشاورزی گناوه خاطرنشان کرد: پیش از این بخش قابل توجهی از محصولات برای فرآوری و بسته‌بندی به سایر مناطق منتقل می‌شد که هزینه حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های جانبی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کرد، اما با راه‌اندازی این واحد، بخش مهمی از زنجیره تولید در داخل شهرستان تکمیل می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه بیان کرد: این شهرستان در زمینه تأمین گوشت سفید و قرمز مشکلی ندارد، و نیاز شهرستان در این بخش به‌طور مناسب تأمین می‌شود و روند عرضه محصولات پروتئینینیز بدون مشکل در حال انجام است.

پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی و طرح‌های دام و طیور

رفعتی با اشاره به حمایت از مشاغل خانگی گفت: امسال برای حدود ۶۰ نفر تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شده که مجموع آن حدود ۶ میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه دام نیز چهار متقاضی برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند که مجموع تسهیلات آنها حدود ۲میلیارد تومان است و در مرحله جدید نیز تسهیلات سرمایه در گردش برای طرح‌های مرتبط در حال پیگیری است.

مدیر جهاد کشاورزی گناوه همچنین از حمایت تسهیلاتی برای توسعه واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و پیگیری ۲ طرح مرغداری خبر داد و گفت: این ۲ طرح با استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ و با مجموع اعتبار ۱۰ میلیارد تومان در شهرستان در حال اجرا هستند و پیشرفت فیزیکی آنها در حدود ۹۵ درصد است.

پرداخت تسهیلات برای خرید تراکتور

رفعتی بیان کرد: در سال گذشته تسهیلات خرید تراکتور به تعدادی از کشاورزان پرداخت شد و امسال نیز ۳ مورد دیگر برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند.

وی افزود: هدف ما این است که با بهره‌مندی متقاضیان واجد شرایط از این تسهیلات و با تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز، زمینه افزایش بهره‌وری و کاهش مشکلات کشاورزان در عملیات زراعی فراهم شود.

اجرای طرح حکاک در شهرستان

وی از اجرای طرح «حکاک» در شهرستان خبر داد و گفت: طرح ، گشت مشترک امور اراضی برای مقابله با ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز«حکاک» ، از ۱۸ شهریورماه با همکاری همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط شهرستان اجرا خواهد شد.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری و همچنین برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی است.

نظارت بر بازار

مدیر جهاد کشاورزی گناوه با اشاره اجرای طرح تنظیم بازار گفت: نظارت بر بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی به صورت مستمر با همکاری سایر دستگاه های مرتبط انجام می شود و هدف از این اقدامات ایجاد تعادل در بازار است تا کمبود و فشار مضاعف به مردم وارد نشود.

رفعتی خاطرنشان کرد: با همکاری فرماندار، معاونان فرمانداری، مجموعه جهاد کشاورزی، بازرسان و دستگاه‌های مرتبط، تلاش شد بازار شهرستان در حوزه کالاهای اساسی با کمترین مشکل مواجه شود.

وی در پایان گفت: با وجود تمام دشواری‌ها، اجازه ندادیم مردم گناوه با کمبود کالاهای اساسی مواجه شوند و امیدواریم با تداوم همکاری دستگاه‌ها، در فصل زراعی جدید نیز شاهد رونق تولید و ثبات بیشتر بازار باشیم.