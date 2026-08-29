به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی بعد از ظهر شنبه در جمع در توضیح این خبر اظهار کرد: از مجموع اعتبارات این پروژهها، ۳۴ هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال به طرحهای قابل افتتاح و ۸۴ هزار و ۳۴۴ میلیارد ریال به پروژههایی که عملیات اجرایی آنها آغاز میشود اختصاص دارد.
وی افزود: بخشی از طرحهای آغاز عملیات اجرایی در شهرستانهای استان بوشهر در حوزه نیرورسانی، توسعه، اصلاح و بهینهسازی شبکه برق و همچنین احداث نیروگاههای خورشیدی با مجموع ظرفیت ۱۶۶مگاوات اجرا خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: از جمله پروژههای قابل افتتاح میتوان به نیرورسانی، توسعه و اصلاح شبکه، بهینهسازی فیدرها، فیدر بندی ایستگاه فوق توزیع شهر کلمه و دشتستان، بهرهبرداری از هشت نیروگاه خورشیدی در شهرستان دشتی، خرید انواع ترانسفورماتورها و نوسازی ناوگان خودروهای عملیاتی اشاره کرد.
حشمتی گفت: از پروژههای شاخص هفته دولت در استان بوشهر میتوان به احداث نیروگاه خورشیدی ۴۱ مگاواتی در بوشهر، نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی در شهرستان دشتی، فیدربندی شهر کلمه و فیدربندی و اصلاح شبکه در نیروگاه خورشیدی در شهرستان تنگستان اشاره کرد.
وی بیان کرد: همچنین عملیات اجرایی ۲ نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۲۰ مگاوات در تنگستان، ۲ نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۵ مگاوات در کنگان، ۳ نیروگاه خورشیدی ب مجموع ا ظرفیت ۱۸ مگاوات در شهرستان دیر و نیروگاه خورشیدی پنج مگاواتی در دیلم آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به اهمیت نوسازی تجهیزات عملیاتی این شرکت افزود: برای نوسازی ناوگان خودروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز ۵۳۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.
حشمتی تاکید کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه نیروگاههای خورشیدی، اصلاح و بهینهسازی شبکه و نوسازی تجهیزات و ناوگان عملیاتی از مهمترین محورهای پروژههای شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در هفته دولت است.
وی تاکید کرد: مجموع این اقدامات در راستای توسعه زیرساختهای برق، افزایش ظرفیت شبکه، رفع محدودیتها، ارتقای پایداری و کیفیت برقرسانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی استان اجرا میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: رویکرد این شرکت در اجرای پروژههای هفته دولت، تنها افزایش آمار طرحهای افتتاحی نیست، بلکه هدف اصلی، اجرای طرحهایی است که اثر ملموستری بر زندگی مردم، فعالیت واحدهای تولیدی و پایداری شبکه برق داشته باشد.
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