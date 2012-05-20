آرتمیای دریاچه مهارلو در معرض نابودی/ نگرانی کارشناسان

به گزارش خبرنگار مهر، دریاچه مهارلو در 15 کیلومتری شیراز واقع شده و با وسعتی حدود 600 کیلومتر مربع پناهگاهی برای حیات وحش و پرندگان محسوب می شد. مهمترین زیستمندان این تالاب را می توان پرنده هایی نظیر فلامینگو، مرغابی، آنقوت و... دانست.

این دریاچه همچنین به واسطه همجواری با کلانشهر شیراز یکی از مناطق گردشگری و تفرجگاهی نیز محسوب می شود که طی چند سال گذشته به دلیل خشکسالی شدید در این استان سطح آب در دریاچه مهارلو به طور زیادی پائین آمد.

طی چند مدت اخیر مشاهده پدیده کشند قرمز در این دریاچه باعث نگرانی کارشناسان امر شد و بر اساس آخرین گزارشات گونه آرتیمیا در دریاچه مهارلو از بین رفته است.

هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تالابهای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت دریاچه مهارلو گفت: پایین آمدن سطح آب کمک می کند که شرایط برای رشد یک جلبک یا همان کشند قرمز در دریاچه ها مهیا شود از این رو به دلیل کاهش آب طی چند مدت اخیر شاهد قرمز شدن دریاچه مهارلو هستیم.

علمدار علمداری با بیان اینکه دریاچه مهارلو حدود شش تا هفت هزار هکتار از دریاچه آبگیری شده، اظهار داشت: کشندهای قرمز یکسری از جلبکها هستند که نسبت به شوری مقاوم بوده و زمانیکه شوری آب بالا رود این جلبکها رشدشان بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه این جلبک سمی است، بیان کرد: روند پایین آمدن آب و بالارفتن غلظت نمک در دریاچه مهارلو باعث شده که شرایط برای زیست این جلبک فراهم شود که برای موجودات دریاچه مضر است.

علمداری تاکید کرد: هنگامی که تراکم جلبکها در سطح آب بالا رود به صورت لایه ای قرار می گیرند که مانع از تبادل هوا با آب و در نهایت کاهش اکسیژن می شود که در این شرایط سمهایی تولید می کند.

هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تالابهای ایران با اظهار نگرانی از عدم وجود آرتمیا در دریاچه مهارلو گفت: طی بازدید اخیر هیچگونه اثری از این موجود نبود که این امر نگرانیهایی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: رشد کشند قرمز در دریاچه مهارلو تاثیر منفی در حیات آرتمیا داشته زیرا وجود این جلبکها در دریاچه آنقدر زیاد است که رنگ دریاچه به طور کامل تغییر یافته است.

علمداری با اشاره به مزایای وجود این گونه در دریاچه گفت: آرتمیا نقش بسیار مهمی در از بین بردن برخی ناخالصیهای نمک و املاح آب و همچنین توجیه اقتصادی زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه گونه آرتمیا کیلویی 100 تا 300دلار خریداری می شود، اظهار داشت: این گونه در تکثیر و پرورش میگو نیز تاثیر زیادی دارد.

هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تالابهای ایران افزود: اگر شرایط برای رشد این گونه فراهم شود به طور حتم شاهد رشد آرتمیا در دریاچه مهارلو خواهیم بود.

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: موضوع قرمزی دریاچه مهارلو مربوط به شکوفایی نوعی جلبک است که باعث قرمز شدن آن شده است.

محسن جعفری نژاد ادامه داد: در فصل بهار این پدیده در دریاچه مهارلو دیده می شود که مربوط به امسال نیست بلکه در سالهای گذشته نیز وجود داشته است.

وی پیرامون وجود آرتمیا در مهارلو بیان کرد: با توجه به زیست فلاینگو و زادآوری آن در دریاچه به احتمال زیاد آرتمیا در مهارلو وجود دارد.