ترافیک سنگین در برخی معابر مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز کنترل ترافیک هم اکنون به علت برگزاری مراسم چهلم قائد شهید در تقاطع خسروی به سمت حرم مطهر، تقاطع امام رضا- دانش به سمت حرم مطهر، میدان شهید گمنام به سمت حرم مطهر با محدودیت ترافیکی مواجه هستیم.

همچنین در میدان انقلاب به سمت میدان جهاد، میدان قائم به سمت میدان امام علی (ع)،پل آموزگار به سمت میدان آزادی، طول بلوار وکیل آباد مسیر رفت و برگشت، تقاطع شهدا به سمت حرم مطهر، میدان شهدای گوهرشاد به سمت حرم مطهر و تقاطع وحدت-امیرالمومنین به سمت حرم مطهر ترافیک پرحجم است.