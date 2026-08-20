دلسوختگان قم در نخستین گام لیگ برتر فوتسال به تساوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صبوری سرمربی تیم فوتسال دلسوختگان قم درباره عملکرد تیمش در این مسابقه اظهار داشت: دیدار برابر پالایشگاه نفت شازند در دو نیمه شرایط متفاوتی داشت و تیم ما در نیمه نخست نتوانست آنگونه که انتظار داشتیم بازی خود را ارائه کند.
وی گفت: در نیمه اول تیم حریف عملکرد بهتری داشت و توانست از موقعیتهای ایجادشده استفاده کند و ما نیز روی یک اتفاق دروازهمان را بازشده دیدیم و با وجود تلاش بازیکنان نتوانستیم در این بخش از مسابقه شرایط مطلوبی داشته باشیم.
سرمربی دلسوختگان قم افزود: در نیمه دوم شرایط کاملاً تغییر کرد و بازیکنان ما با تمرکز و انرژی بیشتری وارد زمین شدند و توانستند کنترل جریان مسابقه را در اختیار بگیرند.
صبوری ادامه داد: تیم پالایشگاه نفت شازند از بازیکنان باتجربه و توانمندی برخوردار بود و از نظر فنی تیم قابل احترامی محسوب میشود اما بازیکنان دلسوختگان در نیمه دوم فشار بسیار خوبی روی حریف وارد کردند و فرصتهایی برای رسیدن به گل برتری نیز داشتند.
وی بیان کرد: با توجه به روند مسابقه معتقدم میتوانستیم برنده این دیدار باشیم اما در نهایت بازی با نتیجه تساوی به پایان رسید و سهم هر تیم یک امتیاز از نخستین مسابقه فصل شد.
باید نقاط ضعف تیم را برطرف کنیم
سرمربی تیم فوتسال دلسوختگان قم با اشاره به آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتسال کشور خاطرنشان کرد: برای نخستین مسابقه، بازی از کیفیت مناسبی برخوردار بود و هر دو تیم با هدف کسب پیروزی وارد زمین شده بودند و همین موضوع باعث شد موقعیتها و صحنههای متعددی در مقابل دروازهها شکل بگیرد.
صبوری افزود: این مسابقه از نظر جذابیت و کیفیت فنی، دیداری تماشاگرپسند بود و هر دو تیم تلاش کردند تا با ارائه یک بازی هجومی به نتیجه مطلوب دست پیدا کنند.
وی ادامه داد: طبیعی است که در هفتههای ابتدایی لیگ، تیمها هنوز به شرایط ایدهآل خود نرسیده باشند و با گذشت زمان و برگزاری مسابقات بیشتر، هماهنگی و آمادگی تیمها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
صبوری گفت: از بازیکنان تیمم بابت تلاش و عملکردی که در این مسابقه داشتند تشکر میکنم و به آنها خستهنباشید میگویم اما باید با دقت بیشتری ایرادهای موجود در عملکرد تیم را بررسی کنیم و در تمرینات برای برطرف کردن آنها تلاش داشته باشیم.
سرمربی دلسوختگان قم با اشاره به ادامه مسیر تیم در لیگ برتر تأکید کرد: هر دو تیم در این مسابقه تلاش زیادی داشتند و امیدوارم با ادامه تمرینات و برطرف کردن اشکالات موجود، شرایط دلسوختگان در هفتههای آینده بهتر شود و تیم بتواند نتایج مطلوبتری کسب کند.
در این مسابقه، گلهای تیم دلسوختگان قم توسط روحالله ایثاری و امیررضا صفری به ثمر رسید و علیرضا جوان و بهمن جعفری نیز گلهای تیم پالایشگاه نفت شازند را وارد دروازه نماینده قم کردند تا مسابقه با نتیجه ۲ بر ۲ خاتمه یابد.
دلسوختگان قم با این نتیجه در نخستین مسابقه فصل یک امتیاز به دست آورد و اکنون باید خود را برای دومین دیدار لیگ برتر آماده کند.
نماینده قم در هفته دوم رقابتها روز ششم شهریورماه در بندرعباس به مصاف پالایش این شهر خواهد رفت و تلاش میکند با کسب نتیجه مطلوب خارج از خانه، نخستین پیروزی فصل خود را به دست آورد.
قم- تیم فوتسال دلسوختگان قم در دیداری تماشایی از هفته نخست لیگ برتر فوتسال کشور برابر پالایشگاه نفت شازند به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن صبوری سرمربی تیم فوتسال دلسوختگان قم درباره عملکرد تیمش در این مسابقه اظهار داشت: دیدار برابر پالایشگاه نفت شازند در دو نیمه شرایط متفاوتی داشت و تیم ما در نیمه نخست نتوانست آنگونه که انتظار داشتیم بازی خود را ارائه کند.
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