هنرمند چالوسی نفر اول جشنواره خلیج فارس/ تفویض اختیار آگهی های ثبتی

به گزارش خبرنگار مهر، نیما الیکایی هنرمند چالوسی دارای درجه خوشنویسی فوق ممتاز در رشته خوشنویسی مقام نخست رشته نستعلیق در جشنواره بین الملی خلیج فارس را احراز و جایزه خویش را در اختتامیه از وزیر ارشاد دریافت کرد.



لیکایی در فعالیت هنری خویش موفقیت های چشمگیری را کسب کرد که می توان رتبه اول جشنواره استانی اوقاف، مقام دومی جشنواره ملی اوقاف و مقام دوم جشنواره استانی آیینه سرخ شهید مطهری را برشمرد.

تفویض اختیارتوزیع آگهی های ثبتی و دادگستری به اداره ارشاد

تمامی آگهی های ثبتی و دادگستری درحوزه شهرستان چالوس و حومه به اداره فرهنگ وارشاد چالوس تفویض اختیار شد.

نشریات محلی و نمایندگی های مطبوعات مستقر در این حوزه میتوانند نسبت به درج آگهی ها اقدام کنند.

با نظر مساعد مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تکریم ارباب رجوع موضوع فوق از اول خرداد سال جاری اجرایی می شود.

مدیران مسئول کلیه نشریات به صورت مکتوب نماینده خویش را برای درج آگهی به این اداره معرفی کنند.



راهیابی فیلم کوتاه نگهبان پارسبه بخش ملی جشنواره فیلم هرمزگان

صابر صفاتیان هنرمند فیلمساز چالوسی با ارائه اثر خود با نام نگهبان پارس در بخش ملی چهارمین جشنواره ملی فیلم وعکس هرمزگان ازامروز در هرمزگان برگزار می شود پذیرفته شده است.

برخی از نماهای نگهبان پارس بصورت انیمیشن است.

این فیلم دومین اثر صفاتیان بعد از فیلم کوتاه میانبر بوده که در سال 89 تولید شده است.