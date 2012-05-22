  1. استانها
  2. خوزستان
۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

با حضور وزیر دفاع/

بهره برداری از پنج فروند شناور در خرمشهر آغاز شد

بهره برداری از پنج فروند شناور در خرمشهر آغاز شد

خرمشهر - خبرگزاری مهر: به مناسبت سالروز فتح خرمشهر با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پنج فروند شناور از نوع لندینگ کرافت و یدک کش در شهرستان خرمشهر مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر دفاع پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از این شناورها اظهار کرد: بهره برداری از این پنج فرونده شناور دریایی در راستای توسعه حمل و نقل دریایی در کشور صورت می گیرد.

سردار احمدی وحیدی در خصوص دیگر مزایایی بهره برداری از این شناور به شکوفایی اقتصادی منطقه و اشتغالزایی در استان خوزستان به ویژه شهرهای آبادان و خرمشهر اشاره کرد و گفت: صنایع کشتی سازی شهید موسوی وابسته به سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع نسبت به طراحی و ساخت پنج فروند شناور دریایی اقدام‌کرده است.

وی افزود: این شناورها شامل سه فروند لندینگ کرافت و دو فروند یدک کش است که به دست جوانان متخصص بومی منطقه ساخته شده است.

سردار وحیدی در تشریح قابلیت شناور لندینگ کرافت گفت: بدنه این شناور هزار تنی و روساز آن از فولاد دریایی است و قابلیت بارگیری، حمل و تخلیه سوخت، آب، ماشین آلات در مناطق فاقد اسکله و سواحل شنی شیب دار را دارد.

وزیر دفاع همچنین درخصوص شناور یدک‌کش اظهار کرد: این شناور با قدرت یک هزار و 200 اسب بخار قادر است علاوه بر یدک‌کشیدن انواع شناورها، پهلودهی به انواع کشتیها در اسکله، اطفای حریق در دریا و ساحل را نیز انجام دهد.

سردار وحیدی با قدردانی از تلاش مهندسان و کارگران صنایع دریایی شهید موسوی خرمشهر تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود، این منطقه می تواند به قطب صنعت کشتی‌سازی تبدیل شود.

وزیر دفاع توجه به این مناطق را از راهبردهای اصلی دولت برشمرد و عنوان کرد: شهرهای مناطق جنگی باید نماد پیشرفت و توسعه کشور باشند.
کد مطلب 1608984

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها