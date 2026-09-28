به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم عابدی روز دوشنبه درمراسم تجلیل از سربازان وظیفه گفت: سربازان زینت کشور و مدافعان راستین انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

وی افزود: سربازان در کنار سایر کارکنان نیروهای مسلح، نقش مهمی در حفظ امنیت و اقتدار کشور ایفا می‌کنند.

وی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از امنیت و آرامش امروز جامعه، مرهون تلاش‌ها، ایثار و جان‌فشانی‌های نیروهای مسلح به‌ویژه سربازان وظیفه است که در طول دوران خدمت، صادقانه در مسیر دفاع از میهن اسلامی و آرمان‌های انقلاب گام برمی‌دارند.

فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزاجا با اشاره به جایگاه سربازان در ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: سربازان در ارتش، با بهره‌گیری از روحیه ولایت‌مداری، انضباط، مسئولیت‌پذیری و ایثار، بخشی از توان دفاعی کشور را تشکیل می‌دهند و خدمت آنان در سنگرهای مختلف ارتش، اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است.

امیر سرتیپ دوم عابدی خاطرنشان کرد: دوران خدمت سربازی فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، کسب تجربه، افزایش مهارت و خودسازی است و سربازان باید از این فرصت برای رشد فردی و اجتماعی و خدمت صادقانه به مردم و کشور بهره ببرند.

در این مراسم از سربازان وظیفه فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزاجا به پاس تلاش‌ها، خدمات و زحمات آنان در دوران خدمت مقدس سربازی قدردانی شد.