https://mehrnews.com/x3dbvn ۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳ کد مطلب 6961643 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳ جانفدایان دلگانی برای ایران خروش کردند دلگان- بسیجیان شهرستان دلگان همزمان با دیگر نقاط سیستان و بلوچستان، رزمایش جانفدایان ایران را برگزار کردند. دریافت 26 MB کد مطلب 6961643 کپی شد مطالب مرتبط جوانان؛ از سنگرهای دفاع مقدس تا میدانهای تازه ایران مدرسه ۹ کلاسه شهید «جواد نوروزی» در نظرآباد راسک افتتاح شد ۱۸۰ دانشآموز راسکی صاحب مدرسه شبانهروزی شدند برچسبها شهرستان دلگان جانفدا جانفدایان ایران ایران دفاع مقدس رزمایش
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