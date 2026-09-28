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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

جان‌فدایان دلگانی برای ایران خروش کردند

جان‌فدایان دلگانی برای ایران خروش کردند

دلگان- بسیجیان شهرستان دلگان همزمان با دیگر نقاط سیستان و بلوچستان، رزمایش جانفدایان ایران را برگزار کردند.

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کد مطلب 6961643

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