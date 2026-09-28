صاعقه در داراب قربانی گرفت؛ یک فوتی و یک مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد با اشاره به وقوع دو حادثه ناشی از برخورد صاعقه در شهرستان داراب گفت: این حوادث ظهر امروز، ششم مهرماه، در دو نقطه از این شهرستان رخ داد و یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.

وی افزود: نخستین حادثه ساعت ۱۲:۲۱ در محدوده گهرآباد و بزنگرو رخ داد که طی آن یک نفر بر اثر برخورد صاعقه دچار آسیب و ایست قلبی شد.

رئیس اورژانس فارس ادامه داد: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در محل، اقدامات احیای قلبی ریوی و تلاش‌های لازم برای نجات فرد را انجام دادند، اما متأسفانه این اقدامات نتیجه‌بخش نبود و وی جان خود را از دست داد.

عابد گفت: در حادثه دوم که ساعت ۱۲:۵۱ در روستای مروارید داراب رخ داد، یک نفر بر اثر برخورد صاعقه مصدوم شد.

وی تصریح کرد: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در محل و انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدوم را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) داراب منتقل کردند.