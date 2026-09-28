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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

صاعقه در داراب قربانی گرفت؛ یک فوتی و یک مصدوم

صاعقه در داراب قربانی گرفت؛ یک فوتی و یک مصدوم

داراب- رئیس اورژانس فارس از جان‌باختن یک نفر و مصدومیت فردی دیگر بر اثر برخورد صاعقه در دو حادثه جداگانه در شهرستان داراب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد با اشاره به وقوع دو حادثه ناشی از برخورد صاعقه در شهرستان داراب گفت: این حوادث ظهر امروز، ششم مهرماه، در دو نقطه از این شهرستان رخ داد و یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.

وی افزود: نخستین حادثه ساعت ۱۲:۲۱ در محدوده گهرآباد و بزنگرو رخ داد که طی آن یک نفر بر اثر برخورد صاعقه دچار آسیب و ایست قلبی شد.

رئیس اورژانس فارس ادامه داد: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در محل، اقدامات احیای قلبی ریوی و تلاش‌های لازم برای نجات فرد را انجام دادند، اما متأسفانه این اقدامات نتیجه‌بخش نبود و وی جان خود را از دست داد.

عابد گفت: در حادثه دوم که ساعت ۱۲:۵۱ در روستای مروارید داراب رخ داد، یک نفر بر اثر برخورد صاعقه مصدوم شد.

وی تصریح کرد: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در محل و انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدوم را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) داراب منتقل کردند.

کد مطلب 6961646

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