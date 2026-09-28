به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسین دهناد بعدازظهر دوشنبه با تشریح آخرین وضعیت این پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان قم تهران اظهار کرد: روسازی قطعه قم ـ اصفهان حدود ۸۰ درصد پیشرفت دارد و در صورت وجود اراده و تصمیم جدی در وزارت راه و شهرسازی و دولت، این بخش می‌تواند در کمتر از شش ماه تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.



دهناد با اشاره به سابقه اجرای پروژه قطار سریع‌السیر تهران ـ قم ـ اصفهان گفت: طرح اولیه این ابرپروژه حدود دو دهه قبل شکل گرفت و مسیر آن در مجموع ۴۱۰ کیلومتر پیش‌بینی شد که ۱۶۵ کیلومتر آن در محور تهران ـ قم و ۲۴۵ کیلومتر در محور قم ـ اصفهان قرار دارد.



وی افزود: در طراحی اولیه، احداث یک ایستگاه اختصاصی در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) نیز پیش‌بینی شده بود و تأمین مالی مراحل نخست پروژه از طریق فاینانس چینی دنبال شد که در مرحله اول حدود ۱۸ میلیارد یوان فاینانس برای اجرای طرح اختصاص یافت.



عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: نتیجه این سرمایه‌گذاری، پیشرفت حدود ۸۰ درصدی روسازی مسیر قم ـ اصفهان در مرحله پیش از ریل‌گذاری بود اما توقف‌های ایجادشده در سال‌های اخیر، اکنون خطر فرسودگی و از بین رفتن بخشی از زیرساخت‌های اجراشده را افزایش داده و رسیدگی فوری به این وضعیت ضروری است.



دهناد با تأکید بر ظرفیت قطعه قم ـ اصفهان برای تکمیل سریع‌تر پروژه گفت: این مسیر ۲۴۵ کیلومتری در بخش‌های زیرسازی و روسازی آماده اقدامات نهایی است و در صورت شکل‌گیری عزم جدی در مجموعه دولت و وزارت راه و شهرسازی، امکان تکمیل آن در کمتر از شش ماه وجود دارد.



ایستگاه قم در مجاورت جمکران جانمایی شد



رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم درباره روند انتخاب محل ایستگاه قطار سریع‌السیر قم بیان کرد: در مطالعات گذشته، گزینه احداث ایستگاه در مجاورت ایستگاه مرکزی راه‌آهن قم مطرح بود اما مشکلات مربوط به تملک اراضی و همچنین ارتعاشات ناشی از سرعت بالای قطار و تأثیر آن بر بافت مسکونی موجب شد این گزینه از اولویت اجرایی خارج شود.



وی افزود: احداث ایستگاه در بلوار خلیج فارس نیز یکی دیگر از گزینه‌های مورد بررسی بود اما پس از مطالعات جامع کریدورهای حمل‌ونقل عمومی، محدوده مجاور ایستگاه جمکران و ایستگاه خط یک قطار شهری قم به عنوان موقعیت مناسب انتخاب شد.



دهناد با اشاره به اقدامات شورای اسلامی شهر قم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای تثبیت این مکان تصریح کرد: فاصله میان ایستگاه جمکران، ایستگاه مترو و محل پیش‌بینی‌شده برای قطار سریع‌السیر کمتر از ۴۰۰ متر است و این مجاورت، زمینه اجرای طرح‌های توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی را فراهم می‌کند.



وی ادامه داد: وجود اراضی مناسب در پیرامون این محدوده و حضور مجموعه‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل عمومی، از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در اجرای طرح‌های توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی مورد استفاده قرار گیرد.



زمان سفر تهران تا اصفهان به دو ساعت می‌رسد



دهناد با اشاره به آثار تکمیل مسیر تهران ـ قم ـ اصفهان گفت: با تکمیل ایستگاه تهران و ایستگاه فرودگاه امام خمینی(ره)، زمان سفر میان تهران و اصفهان به حدود دو ساعت کاهش خواهد یافت.



وی افزود: محور تهران ـ قم ـ اصفهان هسته اولیه و قطعه نخست کلان‌کریدور ریلی کشور محسوب می‌شود که در امتداد محور شمال ـ جنوب به سمت شیراز و محور شرق ـ غرب از تهران به سمت مشهد و تبریز، در چارچوب طرح جامع حمل‌ونقل کشور تعریف شده است.



عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به شرایط مصرف سوخت در کشور خاطرنشان کرد: با توجه به ناترازی سوخت و بنزین، پروژه قطار سریع‌السیر باید در زمره اولویت‌های کلیدی دولت قرار گیرد و تکمیل زیرساخت‌های موجود نیز مورد توجه قرار داشته باشد.



وی گفت: طراحی‌های فاز صفر و فاز یک ایستگاه قم پیش‌تر توسط مهندسان مشاور چینی انجام شده و محدوده و عرصه مورد نیاز برای اجرای ایستگاه مشخص است اما این طرح‌ها برای آغاز عملیات اجرایی به‌روزرسانی نهایی نیاز دارند.